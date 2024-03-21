Детская классика и рок: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 23-24 марта

Конечно, будет что посмотреть и заядлым театралам и тем, кто любит более современные форматы, а собственно стендап шоу. Ну а те, кто соскучились по юности и любимой рок группе Rammstein смогут понастольгировать на трибьют шоу в одесской филармонии.

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23 марта, 11:00 — Путешествие маленького музыканта Одесская опера

«Маленький музыкант» приглашает на веселые «Музыкальные каникулы»! Программа «Музыкальные каникулы» для маленьких и взрослых любителей художественных путешествий — это еще больше прекрасной музыки!

В уютном Арт-пространстве «Бельэтаж-импреза» вас ждет новая встреча с юными артистами хора Одесского государственного музыкального лицея им. П. С. Столярского, ансамбля бандуристов «Жемчужина», младшего хора ОДМЛ им. П.С. Столярского.

Также вас ожидают музыкальные открытия и дебюты — впервые в гости к «Маленькому музыканту» приглашены ученики и творческие коллективы Художественной школы №11 г. Одессы. Одессы.



23 марта, 18:00 — Tribute Show Rammstein с симфоническим оркестром Областная филармония

Вы можете вживую услышать глубоко эмоциональные хиты группы Rammstein в сочетании с многогранным звучанием симфонического оркестра! В этот вечер можно все: музыка

Rammstein и безумие, которое будет происходить на сцене только поощряет чтобы к тому, чтобы, петь, кричать, танцевать, «заправляться горючим» и действительно открываться энергии, которая заполонит весь концертный зал. То, что произойдет на этом эпическом шоу, будет темой ваших рассказов еще долго после концерта.



23 марта, 16:00 — Спектакль. Приятного аппетита или кто кому любовник.

Культурный центр Beit Grand

«Приятного аппетита или кто кому любовник» — комедия положений по мотивам произведений французских писателей. Автор сценической версии и режиссер — Олег Шевчук, композитор — Андрей Беседа, хореограф — Татьяна Стогул.

В загородном доме, принадлежащем счастливым супругам собираются друзья этой пары, чтобы устроить дружеский ужин. В ходе подготовки выясняется, что пара — не такая уж и счастливая, и друзья — не такие уж и друзья. Остается выяснить, кто кому любовник, и что с этим делать!



24 марта, 12:00 — Экскурсия по маршруту камышового трамвая № 20 вместе с польским гидом.

Приглашаем на экскурсию по маршруту камышового трамвая № 20. Он привлекает внимание к истории Одессы, которой Вы не знали. Вы узнаете историю камышового трамвая, увидите старые бельгийские остановки и отдохните на берегу Хаджибейского лимана.

Как поляк из Кракова, работающий одесским гидом, стал украинским волонтером

20 трамвай проезжает мимо старинного Сотниковского кладбища с десятками казацких захоронений. Самая древняя могила датируется 1791 годом — а это на три года раньше, чем «официально» основали Одессу. К тому же на этом маршруте можно увидеть Шкодову гору с уникальными пещерными домиками. Мы также пойдем посмотреть большое Усатовское кладбище.



24 марта, 19:00 — Большой стендап концерт. Областная филармония

Большой Стендап — это ивент, который обещает вам незабываемый опыт смеха и развлечений! Это место, где опытные стендап-комики соберутся, чтобы разорвать зал смехом и зарядить вас позитивной энергией.

Комики: Богдан Богаченко @bodya_bohachenko, Женя Королько @yevhen_korolko_official, Феликс Редька @felix.redka, Богдан Боярин @bod1qal, Андрей Бережко @andreyberezhko. Ведущий: Андрей Пилат @pilatstandup.

