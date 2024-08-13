Десять років у неволі: одесити пишуть листи політичним в’язням у Криму

На площі біля пам’ятника Дюку були викладені 48 світлин. Так, це вулична виставка. Але все не так вже й «просто». Фотографії викладені у формі герба кримських татар «тамга».

Як розповідають «Одеському життю» організатори акції «Крим очима громадянських журналістів: 10 років у неволі» правозахисниця, менеджерка проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко та волонтерка Вероніка Нестеренко, всі ці фото зроблені громадянськими журналістами.

Та ні, не просто фотографії: все представлене ― красномовні докази знущання російських окупантів над кримськотатарським народом. Кожна світлина ― біль…

Одесити вивчають світлини мовчки… Повномасштабне вторгнення ― у кожного в душі, житті, світогляді, а це ж ― його початок.

А ще вам пропонують написати листа політв’язням (акція підтримки «Листи до вільного Криму»). Навіть поштівки для цього пропонують. Листівки ― з краєвидами українського Криму, який вже понад десять років ― під окупацією рашистів…

Вероніка пояснює: листи дійдуть до політв’язнів, для цього буде зроблене все можливе. Але треба триматися «правил». Аби вони дійшли до адресатів у в’язницях, писати треба тільки російською, бо «цензура» інакше не пропустить. І ще: ніякої політики у тексті, тільки слова підтримки. Чи анекдот. Чи просто теплі слова якісь знайти, аби політв’язні відчули тепло та братерську підтримку…

Люди підходять і пишуть. І питають, чи правильно все написано, чи не вжито щось «не те»…

Сорок вісім світлин, які зроблені громадянськими журналістами… Іноді ці люди ризикували власним життям, роблячи їх. Бо ж фіксували страшне: арешти, обшуки, судові розправи. Фіксували злочини… І кожне фото ― це ж як доказ, як страшний факт, мить жаху…

Додамо: як розповідають організатори, Одеса ― перше місто з п’яти обласних центрів України, де буде експонуватись фотовиставка. Організатор фотовиставки ― Центр прав людини ZMINA за підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки…

Фото авторки