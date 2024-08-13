Десять лет в неволе: одесситы пишут письма политзаключенным

На площади у памятника Дюку были выложены 48 фотографий. Да, это уличная выставка. Но все не так уж «просто». Фотографии изложены в форме герба крымских татар «тамга».

Как рассказывают «Одесской жизни» организаторы акции «Крым глазами гражданских журналистов: 10 лет в неволе» правозащитница, менеджер проектов Центра прав человека ZMINA Виктория Нестеренко и волонтер Вероника Нестеренко, все эти фото сделаны гражданскими журналистами.

Да нет, не просто фотографии: все представленное ― красноречивые доказательства издевательств русских оккупантов над крымскотатарским народом. Каждая фотография ― боль…

Одесситы изучают фотографии молча… Полномасштабное вторжение ― у каждого в душе, жизни, мировоззрении, а это ― его начало.

А еще вам предлагают написать письмо политзаключенным (акция поддержки «Письма в свободный Крым»). Даже открытки для этого предлагают. Открытки с пейзажами украинского Крыма, который уже более десяти лет ― под оккупацией рашистов…

Вероника объясняет: письма дойдут до политзаключенных, для этого будет сделано все возможное. Но нужно придерживаться «правил». Чтобы они дошли до адресатов в тюрьмах, писать нужно только на русском, потому что «цензура» иначе не пропустит. И еще: никакой политики в тексте, только слова поддержки. Или анекдот. Или просто теплые слова найти, чтобы политзаключенные почувствовали тепло и братскую поддержку…

Люди подходят и пишут. И спрашивают, правильно ли все написано, не употреблено ли что-то «не то»…

Сорок восемь фотографий, сделанных гражданскими журналистами… Иногда эти люди рисковали собственной жизнью, делая их. Ведь фиксировали страшное: аресты, обыски, судебные расправы. Фиксировали преступления…

И каждое фото ― это как доказательство, как страшный факт, мгновение ужаса…

Добавим: как рассказывают организаторы, Одесса ― первый город из пяти областных центров Украины, где будет экспонироваться фотовыставка. Организатор фотовыставки ― Центр прав человека ZMINA при поддержке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым и Министерства иностранных дел Чешской Республики…

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