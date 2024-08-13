Новости Одессы и Одесской области

Десять лет в неволе: одесситы пишут письма политзаключенным

Десять лет в неволе: одесситы пишут письма политзаключенным

В сердце Одессы ― на Приморском бульваре возле памятника Дюку (как же давно мы его не видели!) ― прошла необычная акция. Одесситы писали письма политзаключенным Крыма.

На площади у памятника Дюку были выложены 48 фотографий. Да, это уличная выставка. Но все не так уж «просто». Фотографии изложены в форме герба крымских татар «тамга». 

Как рассказывают «Одесской жизни» организаторы акции «Крым глазами гражданских журналистов: 10 лет в неволе» правозащитница, менеджер проектов Центра прав человека ZMINA Виктория Нестеренко и волонтер Вероника Нестеренко, все эти фото сделаны гражданскими журналистами.

Вероника Нестеренко

Вероника Нестеренко

Да нет, не просто фотографии: все представленное ― красноречивые доказательства издевательств русских оккупантов над крымскотатарским народом. Каждая фотография ― боль… 

Одесситы изучают фотографии молча… Полномасштабное вторжение ― у каждого в душе, жизни, мировоззрении, а это ― его начало.

Виктория Нестеренко

Виктория Нестеренко

А еще вам предлагают написать письмо политзаключенным (акция поддержки «Письма в свободный Крым»). Даже открытки для этого предлагают. Открытки с пейзажами украинского Крыма, который уже более десяти лет ― под оккупацией рашистов… 

Вероника объясняет: письма дойдут до политзаключенных, для этого будет сделано все возможное. Но нужно придерживаться «правил». Чтобы они дошли до адресатов в тюрьмах, писать нужно только на русском, потому что «цензура» иначе не пропустит. И еще: никакой политики в тексте, только слова поддержки. Или анекдот. Или просто теплые слова найти, чтобы политзаключенные почувствовали тепло и братскую поддержку… 

Люди подходят и пишут. И спрашивают, правильно ли все написано, не употреблено ли что-то «не то»… 

Сорок восемь фотографий, сделанных гражданскими журналистами… Иногда эти люди рисковали собственной жизнью, делая их. Ведь фиксировали страшное: аресты, обыски, судебные расправы. Фиксировали преступления… 

И каждое фото ― это как доказательство, как страшный факт, мгновение ужаса… 

Добавим: как рассказывают организаторы, Одесса ― первый город из пяти областных центров Украины, где будет экспонироваться фотовыставка. Организатор фотовыставки ― Центр прав человека ZMINA при поддержке Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым и Министерства иностранных дел Чешской Республики… 

Фото автора 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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