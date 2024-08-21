Новини Одеси та Одеської області

Де відстежувати погоду онлайн: підбірка інтерактивних карт та ресурсів

Де відстежувати погоду онлайн: підбірка інтерактивних карт та ресурсів

Відстежувати екологічну ситуацію та погодні умови в Україні можна самостійно за допомогою інтерактивних карт та ресурсів Українського гідрометеорологічного центру. Вони показують рівень забруднення повітря, радіоактивний фон, пожежі, ризики підтоплення та іншу небезпеку. Також ресурси надають інформацію про температуру повітря, тиск, вітер та інші погодні умови в реальному часі.

Мапа гідрологічних попереджень

Надає оперативну інформацію від Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мапа включає метеорологічні попередження про погодні явища, сніголавинни в гірських районах, радіологічну ситуацію та пожежну небезпеку.

Посилання на ресурс — meteo.gov.ua

Синоптична карта з метеоданими

Синоптична карта VentuSky показує розподіл температури, тиск повітря, швидкість вітрів, хмарність, вологість, сніговий покрив по планеті та в Україні, а також висоту хвиль на водних поверхнях в реальному часі.

Посилання на ресурс — ventusky.com

Моніторинг ударів блискавок

Сайт LightningMaps дозволяє відстежувати удари блискавок і швидкість поширення грому. Інструмент допомагає визначити епіцентри гроз, їхній рух та відстань до вас, а також момент, коли ви почули грім.

Посилання на ресурс — lightningmaps.org

Інтерактивна мапа стану повітря

Ресурс SaveEcoBot Maps стежить за рівнем забруднення повітря в Україні, радіоактивним фоном і активними пожежами. На мапі є онлайн-кнопки для перемикання відображення, які дозволяють переглянути інформацію.

Посилання на ресурс — saveecobot.com/maps

Карта надзвичайних ситуацій

Онлайн мапа, яка надає оперативну інформацію про різні надзвичайні ситуації, включаючи повітряні тривоги, пожежну небезпеку, ризики підтоплення, радіаційні та хімічні загрози. Окремо можна налаштувати відображення карти свого регіону.

Посилання на ресурс — alarmmap.online

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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