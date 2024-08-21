Где отслеживать погоду онлайн: подборка интерактивных карт и ресурсов

Карта гидрологических предупреждений

Предоставляет оперативную информацию от Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Карта включает метеорологические предупреждения о погодных явлениях, снеголавинные в горных районах, радиологическую ситуацию и пожарную опасность.

Ссылка на ресурс — meteo.gov.ua

Синоптическая карта с метеоданными

Синоптическая карта VentuSky показывает распределение температуры, давление воздуха, скорость ветров, облачность, влажность, снежный покров по планете и в Украине, а также высоту волн на водных поверхностях в реальном времени.

Ссылка на ресурс — ventusky.com

Мониторинг ударов молний

Сайт LightningMaps позволяет отслеживать удары молний и скорость распространения грома. Инструмент помогает определить эпицентры гроз, их движение и расстояние до вас, а также момент, когда вы услышали гром.

Ссылка на ресурс — lightningmaps.org

Интерактивная карта состояния воздуха

Ресурс SaveEcoBot Maps следит за уровнем загрязнения воздуха в Украине, радиоактивным фоном и активными пожарами. На карте есть онлайн-кнопки для переключения отображения, которые позволяют просмотреть информацию.

Ссылка на ресурс — saveecobot.com/maps

Карта чрезвычайных ситуаций

Онлайн карта, которая предоставляет оперативную информацию о различных чрезвычайных ситуациях, включая воздушные тревоги, пожарную опасность, риски подтопления, радиационные и химические угрозы. Отдельно можно настроить отображение карты своего региона.

Ссылка на ресурс — alarmmap.online