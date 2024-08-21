Где отслеживать погоду онлайн: подборка интерактивных карт и ресурсов

Отслеживать экологическую ситуацию и погодные условия в Украине можно самостоятельно с помощью интерактивных карт и ресурсов Украинского гидрометеорологического центра. Они показывают уровень загрязнения воздуха, радиоактивный фон, пожары, риски подтопления и другую опасность. Также ресурсы предоставляют информацию о температуре воздуха, давлении, ветре и других погодных условиях в реальном времени.
Карта гидрологических предупреждений
Предоставляет оперативную информацию от Украинского гидрометеорологического центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Карта включает метеорологические предупреждения о погодных явлениях, снеголавинные в горных районах, радиологическую ситуацию и пожарную опасность.
Ссылка на ресурс — meteo.gov.ua
Синоптическая карта с метеоданными
Синоптическая карта VentuSky показывает распределение температуры, давление воздуха, скорость ветров, облачность, влажность, снежный покров по планете и в Украине, а также высоту волн на водных поверхностях в реальном времени.
Ссылка на ресурс — ventusky.com
Мониторинг ударов молний
Сайт LightningMaps позволяет отслеживать удары молний и скорость распространения грома. Инструмент помогает определить эпицентры гроз, их движение и расстояние до вас, а также момент, когда вы услышали гром.
Ссылка на ресурс — lightningmaps.org
Интерактивная карта состояния воздуха
Ресурс SaveEcoBot Maps следит за уровнем загрязнения воздуха в Украине, радиоактивным фоном и активными пожарами. На карте есть онлайн-кнопки для переключения отображения, которые позволяют просмотреть информацию.
Ссылка на ресурс — saveecobot.com/maps
Карта чрезвычайных ситуаций
Онлайн карта, которая предоставляет оперативную информацию о различных чрезвычайных ситуациях, включая воздушные тревоги, пожарную опасность, риски подтопления, радиационные и химические угрозы. Отдельно можно настроить отображение карты своего региона.
Ссылка на ресурс — alarmmap.online