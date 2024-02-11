Де в Одесі замовити миття вікон у висотних будинках

Ймовірно, кожна господиня, квартира якої розташована вище третього-п’ятого поверхів, підходить до процесу миття вікон без ентузіазму, особливо якщо вона боїться висоти. Допомогти в цьому можуть фахівці, які працюють у компаніях, що спеціалізуються на прибиранні приміщень, зокрема миття вікон. Зазвичай такі організації надають повний комплекс послуг з очищення скла. Вони працюють на будь-яких поверхах і в будь-яких приміщеннях. Фахівці не тільки вимиють скло і рами, а й очистять ущільнювальні гумки від забруднень, що накопичилися, що подовжить їхній термін служби.

Щоб викликати фахівця, який допоможе вимити вікна у висотному будинку, потрібно зателефонувати або написати в «Телеграм», і замовлення буде виконано протягом двох-трьох днів. Вас проконсультують, порахують вартість послуги, яка залежить від конструкції вікон, ступеня їхнього забруднення та обсягу робіт. Крім того, потрібно враховувати температурний режим на вулиці та швидкість вітру. Роботи виконуються за температури не нижче п’яти градусів і малої швидкості вітру — цього вимагає техніка безпеки, особливо якщо ваша квартира розташована на 16-му поверсі або вище.

Контакти компаній з миття вікон в Одесі

«Клінінг. Прибирання квартир»,

Адреса: вулиця Академіка Заболотного, 54а.

Телефон: (093) 877-61-34.

Час роботи: щодня, з 8.00 до 23.00.

«Веста-клінінг»

Адреса: вулиця Левітана, 118, офіс 7.

Телефон: (097) 335-98-60.

Час роботи: з 10.00 до 19.00, вихідні — субота та неділя.

«Профіклінінг»

Адреса: вулиця Велика Арнаутська, 19.

Телефон: (067) 556-48-76.

Час роботи: з 9.00 до 17.00, вихідний — неділя.