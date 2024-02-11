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Где в Одессе заказать мытье окон в высотных домах

Где в Одессе заказать мытье окон в высотных домах

Мытье окон в многоэтажных домах для многих превращается в настоящую проблему. Обычно, чтобы окна выглядели эстетично, их приходится мыть не реже чем два раза в год. Однако для этого требуются специальные навыки, которыми обладает не каждая хозяйка, а также инвентарь для безопасной работы на верхних этажах зданий.

Вероятно, каждая хозяйка, квартира которой находится выше третьего-пятого этажей, подходит в процессу мытья окон без энтузиазма, особенно если она боится высоты. Помочь в этом могут специалисты, работающие в компаниях, специализирующихся на уборке помещений, в том числе мытье окон. Обычно такие организации предоставляют полный комплекс услуг по очистке стекол. Они работают на любых этажах и в любых помещениях. Специалисты не только вымоют стекла и рамы, но и очистят уплотнительные резинки от накопившихся загрязнений, что продлит их срок службы.

Чтобы вызвать специалиста, который поможет вымыть окна в высотном доме, нужно позвонить по телефону или написать в «Телеграм», и заказ будет выполнен в течение двух-трех дней. Вас проконсультируют, посчитают стоимость услуги, которая зависит от конструкции окон, степени их загрязнения и объема работ. Кроме того, нужно учитывать температурный режим на улице и скорость ветра. Работы выполняются при температуре не ниже пяти градусов и малой скорости ветра — этого требует техника безопасности, особенно если ваша квартира находится на 16-м этаже или выше.

Контакты компаний по мытью окон в Одессе

«Клининг. Уборка квартир»,

  • Адрес: улица Академика Заболотного, 54а.
  • Телефон: (093) 877-61-34.
  • Время работы: ежедневно, с 8.00 до 23.00.

«Веста-клининг»

Адрес: улица Левитана, 118, офис 7.

Телефон: (097) 335-98-60.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходные — суббота и воскресенье.

«Профиклининг»

Адрес: улица Большая Арнаутская, 19.

Телефон: (067) 556-48-76.

Время работы: с 9.00 до 17.00, выходной — воскресенье.

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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