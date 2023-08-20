Де в Одесі відремонтувати домашні медичні прилади

Електронні медичні пристрої для домашнього використання допомагають людям контролювати стан свого організму. Однак ці прилади, як і будь-яке обладнання, можуть виходити з ладу.

Ремонт нового приладу за гарантією

Якщо, наприклад, тонометр або глюкометр куплені нещодавно, можна звернутися до сервісного центру фірми-виробника, і майстри повернуть прилад до життя.

Ремонт старого приладу у майстрів

У багатьох одеситів, особливо у старшого покоління, медичні прилади служать роками, тому що ціни, що постійно зростають, не дозволяють замінювати їх на нові і більш сучасні. Для таких людей вихід із ладу життєво важливого апарату стає справжньою проблемою.

Сервісні центри з ремонту медтехніки в Одесі

Сервісний центр «Медхаус Груп» знаходиться за адресою вулиця Велика Арнаутська, 97.

Час роботи: з понеділка до п’ятниці, з 9.00 до 18.00, перерва — з 13.00 до 14.00. Вихідні дні — субота та неділя.

Телефони: (050) 922-91-84, (067) 658-11-57.

До майстрів сервіс-центру можна звернутися до ремонту таких інструментів:

тонометри;

глюкометри;

пульсоксиметри;

інгалятори.

Терміни та вартість ремонту залежатимуть від виду приладу та складності поломки. Ці питання доведеться уточнювати особисто чи телефоном.