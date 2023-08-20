Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе отремонтировать домашние медицинские приборы

Где в Одессе отремонтировать домашние медицинские приборы

Электронные медицинские приборы для домашнего использования помогают людям контролировать состояние своего организма. Однако эти приборы, как и любое оборудование, могут выходить из строя.

Ремонт нового прибора по гарантии

Если, к примеру, тонометр или глюкометр куплены недавно, можно обратиться в сервисный центр фирмы-производителя, и мастера вернут прибор к жизни.

Ремонт старого прибора у мастеров

У многих одесситов, особенно у старшего поколения, медицинские приборы служат годами, так как постоянно растущие цены не позволяют заменять их на новые и более современные. Для таких людей выход из строя жизненно важного аппарата становится настоящей проблемой.

Сервисные центры по ремонту медтехники в Одессе

Сервисный центр «Медхаус Групп» находится по адресу улица Большая Арнаутская, 97.

Время работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00. Выходные дни — суббота и воскресенье. 

Телефоны: (050) 922-91-84, (067) 658-11-57.

К мастерам сервис-центра можно обратиться для ремонта таких инструментов:

  • тонометры;
  • глюкометры; 
  • пульсоксиметры;
  • ингаляторы. 

Сроки и стоимость ремонта будут зависеть от вида прибора и сложности поломки. Эти вопросы придется уточнять лично или по телефону.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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