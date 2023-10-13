Де культурно відпочити в Одесі: топ п’ять подій вихідних 13-15 жовтня 

13 жовтня 18:00 — Театральний джаз. Театр Василька Купити квитки

Джаз – музика вільних! Унікальний репертуар колективу створений бенд-лідером Вадимом Бессарабом, відомим джазовим піаністом, аранжувальником і композитором. Імпровізаційність, вірність джазовим традиціям у поєднанні з етнічним забарвленням, академічною вишуканістю і віртуозною майстерністю виконавців, безумовно, стануть запорукою вашою гарного настрою!

14 жовтня 16:00, 18:00 — Чоловік для Памели. Обережно, Єва? Одеський драмтеатр Купити квитки

Дві прем’єрних вистави 2023 року покажуть одеситам в один день. Тож ви встигнете подивитися комедії: «Чоловік для Памели» та “Обережно, Єва?”. Нам всім зараз необхідні позитивні емоції. Тож ви вже знаєте, де їх шукати.



14 жовтня 16:00 — Лекція “Голодомор. Термінологія злочину”. Одеський національний художній музей Купити квитки

Після трагедії Голодомору-геноциду наші словники поповнилися рядом нових понять. Та для українців це не тільки філологічні феномени, а родинні спогади про виживання, вивищення одних та приниження інших. Про страшні за своєю суттю терміни розкаже старший науковий співробітник Відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів Дмитро Байкєніч Тема важка, але це необхідно знати.

14-15 жовтня — Архітектурні прогулянки містом Детальніше

Прогулянки містом разом з Архітектурною Одесою набувають нових сенсів та фарб. Цими вихідними для вас приготували прогулянку Українською Одесою, по Другому християнському кладовищу, а також по вулиці Маразліївській.

15 жовтня 15:00 — Знайомство з шедевром. Музей західного та східного мистецтва Деталі

У неділю на вас чекає бурхливе занурення у світ Іспанії Золотої доби, на прикладі роботи Естебана Маркеса де Веласко «Явлення Мадонни святому Августину». Ви дізнаєтесь, що таке «Золота доба» і чому вона така золота, хто такий святий Августин і чим займався орден присвячений йому, хто такі розкаяні грішники любові і, як кохатись, коли на тебе дивиться інквізиція.