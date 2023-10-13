Новини Одеси та Одеської області

Де культурно відпочити в Одесі: топ п’ять подій вихідних 13-15 жовтня 

Де культурно відпочити в Одесі: топ п’ять подій вихідних 13-15 жовтня 

Дарма, що уже середина осені й дні стали занадто короткими. В Одесі в будь-яку пору року можна відпочити і тілом, і душею. І на цих вихідних буде низка цікавих заходів, що кожному прийдуться до душі.   

Джаз – музика вільних!  Унікальний репертуар колективу створений бенд-лідером Вадимом Бессарабом, відомим джазовим піаністом, аранжувальником і композитором. Імпровізаційність, вірність джазовим традиціям у поєднанні з етнічним забарвленням, академічною вишуканістю і віртуозною майстерністю виконавців, безумовно, стануть запорукою вашою гарного настрою! 

концерт

  • 14 жовтня 16:00, 18:00  — Чоловік для Памели. Обережно, Єва? Одеський драмтеатр Купити квитки 

Дві прем’єрних вистави 2023 року покажуть одеситам в один день. Тож ви встигнете подивитися комедії: «Чоловік для Памели»  та “Обережно, Єва?”. Нам всім зараз необхідні позитивні емоції. Тож ви вже знаєте, де їх шукати.

вистави

  • 14  жовтня 16:00 — Лекція “Голодомор. Термінологія злочину”. Одеський національний художній музей Купити квитки

Після трагедії Голодомору-геноциду наші словники поповнилися рядом нових понять. Та для українців це не тільки філологічні феномени, а родинні спогади про виживання, вивищення одних та приниження інших. Про страшні за своєю суттю терміни розкаже старший науковий співробітник Відділу досліджень Голодомору та штучних масових голодів Дмитро Байкєніч Тема важка, але це необхідно знати.

голодомор лекція

  • 14-15 жовтня  — Архітектурні прогулянки містом Детальніше

Прогулянки містом разом з Архітектурною Одесою набувають нових сенсів та фарб. Цими вихідними для вас приготували прогулянку Українською Одесою, по Другому християнському кладовищу, а також по вулиці Маразліївській. 

екскурсія
прогулянка
прогулянка
  • 15 жовтня 15:00 — Знайомство з шедевром. Музей західного та східного мистецтва Деталі

У неділю на вас чекає бурхливе занурення у світ Іспанії Золотої доби, на прикладі роботи Естебана Маркеса де Веласко «Явлення Мадонни святому Августину». Ви дізнаєтесь, що таке «Золота доба» і чому вона така золота, хто такий святий Августин і чим займався орден присвячений йому,  хто такі розкаяні грішники любові і, як кохатись, коли на тебе дивиться інквізиція.

Знайомство з шедевром

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