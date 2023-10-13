Где культурно отдохнуть в Одессе: топ пять событий выходных 13-15 октября

Хотя уже середина осени и дни стали слишком короткими, в Одессе в любое время года можно отдохнуть и телом, и душой. И в эти выходные будет ряд интересных мероприятий, которые каждому придутся по душе.
- 13 октября 18:00 — Театральный джаз. Театр Василька Купить билеты
Джаз – музыка свободных! Уникальный репертуар коллектива создан бэнд-лидером Вадимом Бессарабом, известным джазовым пианистом, аранжировщиком и композитором. Импровизационность, верность джазовым традициям в сочетании с этнической окраской, академической изысканностью и виртуозным мастерством исполнителей, безусловно, станут залогом вашего хорошего настроения!
- 14 октября 16:00, 18:00 — Мужчина для Памелы. Осторожно, Ева? Одесский драмтеатр Купить билеты
Два премьерных представления 2023 покажут одесситам в один день. Вы успеете посмотреть комедии: «Муж для Памелы» и «Осторожно, Ева?». Нам всем сейчас нужны положительные эмоции. Вы уже знаете, где их искать.
- 14 октября 16:00 — Лекция «Голодомор. Терминология преступления». Одесский национальный художественный музей Купить билеты
После трагедии Голодомора-геноцида наши словари пополнились рядом новых понятий. Но для украинцев это не только филологические феномены, но и семейные воспоминания о выживании, возвышении одних и унижении других. О страшных по своей сути сроках расскажет старший научный сотрудник Отдела исследований Голодомора и искусственных массовых голодов Дмитрий Байкенич. Тема трудная, но это необходимо знать.
- 14-15 октября — Архитектурные прогулки по городу Детальнее
Прогулки по городу вместе с Архитектурной Одессой приобретают новые смыслы и краски. В эти выходные для вас приготовили прогулку по Украинской Одессе, по Второму христианскому кладбищу, а также по улице Маразлиевской.
- 15 октября 15:00 — Знакомство с шедевром. Музей западного и восточного искусства Детали
В воскресенье вас ждет бурное погружение в мир Испании Золотого века, на примере работы Эстебана Маркеса де Веласко «Явление Мадонны святому Августину». Вы узнаете, что такое «Золотые времена» и почему они такие золотые, кто такой святой Августин и чем занимался орден посвященный ему, кто такие раскаянные грешники любви и, как любить, когда на тебя смотрит инквизиция.