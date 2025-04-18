«Мені б оці по сорок п’ять…»

А на Привозі все звично: людей трохи більше, ніж завжди. Воно й не дивно.

Дві жіночки придивляються до готових пасочок. А їх – справжнє розмаїття. Ціни – теж «в асортименті» – від тридцяти до 290 гривень.

– Я б оці купила. По сорок п’ять. Мені три пасочки вистачить. Такі гарні, ароматні…

– Ну то й бери, – каже їй подруга.

– Та я ж сама збиралася пекти.

– Тоді чого ми тут стоїмо? Пішли далі.

– Та вони такі красиві, мабуть, смачні.

– Дуже смачні, – підказує продавчиня.

– Та я думала пекти сама у цьому році…

Подруга:

– Довго будеш вирішувати?

Жіночка не квапиться, все думає та думає, повторює оце «оце думала сама пекти» та «ну такі красиві, так і хочеться купити», «не знаю, як бути».

Продавчиня чекає-чекає, потім відходить кудись.

Жіночка одразу голосно:

– Ну от де продавчиня поділася?! Мені ж пасочки оці, по сорок п’ять, треба купити!.. До того, ми з подругою дуже поспішаємо!..

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Ну а що там з цінами на квітневому Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 35-50 грн;

цибуля – 25-40 грн;

помідори – 60-140 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 80-130 грн;

солодкий перець – 60-120 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (є і молода по 90-110 грн);

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

редиска – 40-100 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 50-90 грн;

апельсини – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 55-90 грн;

бринза – 200-300 грн;

сир – 80-180 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 200-230 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-110 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

короп – 80-150 грн.

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Фото авторки