«Мені б оці по сорок п’ять…»
А на Привозі все звично: людей трохи більше, ніж завжди. Воно й не дивно.
Дві жіночки придивляються до готових пасочок. А їх – справжнє розмаїття. Ціни – теж «в асортименті» – від тридцяти до 290 гривень.
– Я б оці купила. По сорок п’ять. Мені три пасочки вистачить. Такі гарні, ароматні…
– Ну то й бери, – каже їй подруга.
– Та я ж сама збиралася пекти.
– Тоді чого ми тут стоїмо? Пішли далі.
– Та вони такі красиві, мабуть, смачні.
– Дуже смачні, – підказує продавчиня.
– Та я думала пекти сама у цьому році…
Подруга:
– Довго будеш вирішувати?
Жіночка не квапиться, все думає та думає, повторює оце «оце думала сама пекти» та «ну такі красиві, так і хочеться купити», «не знаю, як бути».
Продавчиня чекає-чекає, потім відходить кудись.
Жіночка одразу голосно:
– Ну от де продавчиня поділася?! Мені ж пасочки оці, по сорок п’ять, треба купити!.. До того, ми з подругою дуже поспішаємо!..
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Ну а що там з цінами на квітневому Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-50 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-140 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 80-130 грн;
- солодкий перець – 60-120 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і молода по 90-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- редиска – 40-100 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 55-90 грн;
- бринза – 200-300 грн;
- сир – 80-180 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-110 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- короп – 80-150 грн.
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