Одесский Привоз накануне Пасхи

«Мені б оці по сорок п’ять…»

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А на Привозі все звично: людей трохи більше, ніж завжди. Воно й не дивно.

Дві жіночки придивляються до готових пасочок. А їх – справжнє розмаїття. Ціни – теж «в асортименті» – від тридцяти до 290 гривень.

– Я б оці купила. По сорок п’ять. Мені три пасочки вистачить. Такі гарні, ароматні…

– Ну то й бери, – каже їй подруга.

– Та я ж сама збиралася пекти.

– Тоді чого ми тут стоїмо? Пішли далі.

– Та вони такі красиві, мабуть, смачні.

– Дуже смачні, – підказує продавчиня.

– Та я думала пекти сама у цьому році…

Подруга:

– Довго будеш вирішувати?

Жіночка не квапиться, все думає та думає, повторює оце «оце думала сама пекти» та «ну такі красиві, так і хочеться купити», «не знаю, як бути».

Продавчиня чекає-чекає, потім відходить кудись.

Жіночка одразу голосно:

– Ну от де продавчиня поділася?! Мені ж пасочки оці, по сорок п’ять, треба купити!.. До того, ми з подругою дуже поспішаємо!..

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Ну а що там з цінами на квітневому Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-140 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 80-130 грн;
  • солодкий перець – 60-120 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і молода по 90-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 40-100 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.
Цены на овощи на одесском Привозе
Картошка и морковка на Привозе, цены
Овощи на Привозе: сладкий перец
Одесский Привоз: сколько стоит редиска?
Цены на Привозе: капуста, помидоры, лук

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.
Виноград на Привозе
Одесский Привоз: апельсины-мандарины
Цены на фрукты на одесском Привозе перед Пасхой
Овощи и фрукты на Привозе, цены
Одесский Привозе: сколько стоят овощи и фрукты

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 55-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-180 грн.
Цены на яйца на одесском Привозе перед пасхой
Одесский Привоз перед Пасхой: мясной корпус
Одесский Привоз: сколько стоит сало
Привоз перед Пасхой: сало и колбаска
Привоз перед Пасхой: цены на мясо и колбасы

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-110 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

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