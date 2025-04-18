Одесский Привоз накануне Пасхи

«Мне бы эти по сорок пять…»

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А на Привозе все привычно: людей чуть больше, чем обычно. Оно и не удивительно. Две женщины присматриваются к готовым пасочкам. А их – настоящее разнообразие. Цены – тоже «в ассортименте» – от тридцати до 290 гривен.

– Я бы эти купила. По сорок пять. Мне три паски хватит. Такие красивые, ароматные…

– Ну и бери, – говорит ей подруга.

– Так я же сама собиралась печь.

– Тогда чего мы здесь стоим? Пошли дальше.

– Но они такие красивые, наверное, вкусные.

– Очень вкусные, – подсказывает продавщица.

– Но я думала печь сама в этом году…

Подруга:

– Долго будешь решать?

Женщина не торопится, все думает и думает, все повторяет это вот «думала сама печь» и «ну такие красивые, так и хочется купить», «не знаю, как быть».

Продавщица ждет-ждет, потом уходит куда-то. Женщина сразу громко:

– Ну вот и где продавщица делась?! Мне же пасочки эти, по сорок пять, надо купить!.. К тому же, мы с подругой очень спешим!..

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Ну а что там с ценами на апрельском Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 40-100 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на овощи на одесском Привозе
Картошка и морковка на Привозе, цены
Овощи на Привозе: сладкий перец
Одесский Привоз: сколько стоит редиска?
Цены на Привозе: капуста, помидоры, лук

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.
Виноград на Привозе
Одесский Привоз: апельсины-мандарины
Цены на фрукты на одесском Привозе перед Пасхой
Овощи и фрукты на Привозе, цены
Одесский Привозе: сколько стоят овощи и фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-90 грн;
  • брынза — 200-300 грн;
  • творог – 80-180 грн.
Цены на яйца на одесском Привозе перед пасхой
Одесский Привоз перед Пасхой: мясной корпус
Одесский Привоз: сколько стоит сало
Привоз перед Пасхой: сало и колбаска
Привоз перед Пасхой: цены на мясо и колбасы

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе сегодня: «А вот и яйца по десять гривен!»

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