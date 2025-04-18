«Мне бы эти по сорок пять…»

А на Привозе все привычно: людей чуть больше, чем обычно. Оно и не удивительно. Две женщины присматриваются к готовым пасочкам. А их – настоящее разнообразие. Цены – тоже «в ассортименте» – от тридцати до 290 гривен.

– Я бы эти купила. По сорок пять. Мне три паски хватит. Такие красивые, ароматные…

– Ну и бери, – говорит ей подруга.

– Так я же сама собиралась печь.

– Тогда чего мы здесь стоим? Пошли дальше.

– Но они такие красивые, наверное, вкусные.

– Очень вкусные, – подсказывает продавщица.

– Но я думала печь сама в этом году…

Подруга:

– Долго будешь решать?

Женщина не торопится, все думает и думает, все повторяет это вот «думала сама печь» и «ну такие красивые, так и хочется купить», «не знаю, как быть».

Продавщица ждет-ждет, потом уходит куда-то. Женщина сразу громко:

– Ну вот и где продавщица делась?! Мне же пасочки эти, по сорок пять, надо купить!.. К тому же, мы с подругой очень спешим!..

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Ну а что там с ценами на апрельском Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-50 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 60-120 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

редис – 40-100 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 50-90 грн;

апельсины – 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 55-90 грн;

брынза — 200-300 грн;

творог – 80-180 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 200-230 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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