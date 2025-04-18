«Мне бы эти по сорок пять…»
А на Привозе все привычно: людей чуть больше, чем обычно. Оно и не удивительно. Две женщины присматриваются к готовым пасочкам. А их – настоящее разнообразие. Цены – тоже «в ассортименте» – от тридцати до 290 гривен.
– Я бы эти купила. По сорок пять. Мне три паски хватит. Такие красивые, ароматные…
– Ну и бери, – говорит ей подруга.
– Так я же сама собиралась печь.
– Тогда чего мы здесь стоим? Пошли дальше.
– Но они такие красивые, наверное, вкусные.
– Очень вкусные, – подсказывает продавщица.
– Но я думала печь сама в этом году…
Подруга:
– Долго будешь решать?
Женщина не торопится, все думает и думает, все повторяет это вот «думала сама печь» и «ну такие красивые, так и хочется купить», «не знаю, как быть».
Продавщица ждет-ждет, потом уходит куда-то. Женщина сразу громко:
– Ну вот и где продавщица делась?! Мне же пасочки эти, по сорок пять, надо купить!.. К тому же, мы с подругой очень спешим!..
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Ну а что там с ценами на апрельском Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-120 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- редис – 40-100 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-90 грн;
- брынза — 200-300 грн;
- творог – 80-180 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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