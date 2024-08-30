Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами»

Привоз в конце лета… Овощи-фрукты, рыба-мясо, сопутствующие товары (имеется в виду все остальное)… А людей – как всегда – ну очень много.
«Сегодня хоть дышать можно»
– Слушай, сегодня хоть дышать можно. Может, сначала прогуляемся по рынку, а потом уже – за продуктами?
– Гулять по Привозу?! Да нет, я эту толпу не выдержу. Вот придумала!
– Вот так всегда с тобой… Тебя на Привозе только еда беспокоит?
– А что меня на Привозе может еще беспокоить?..
– Ну… Колорит, например…
– Тебе все еще колорита не хватает?
***
– В этом году что-то все не так… Ты заметила, что кабачки дороже синих?
– Все не так с кабачками и синими? А все остальное «так»?
– Да я же об овощах.
– А я – о нашей жизни…
– Вот за что люблю Привоз, так за то, что я на нем обо всем забываю.
– Обо всем вообще?
– Пожалуй, вообще.
Диалог услышала продавщица:
– А вы не забыли мои персики купить? Они так классно память улучшают!!!
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 20-60 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огурцы – 40-70 грн;
- сладкий перец – 40-75 грн;
- баклажаны – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- чеснок – 110-130 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-40 грн;
- груши – 30-50 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны –50-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 35-75 грн;
- сливы – 20-40 грн;
- абрикосы – 45-80 грн;
- арбузы – 10-20 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград — 40-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-80 грн;
- брынза — 140-220 грн;
- творог – 70-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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