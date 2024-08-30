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Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами»

Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами»

Привоз в конце лета… Овощи-фрукты, рыба-мясо, сопутствующие товары (имеется в виду все остальное)… А людей – как всегда – ну очень много.

«Сегодня хоть дышать можно»

– Слушай, сегодня хоть дышать можно. Может, сначала прогуляемся по рынку, а потом уже – за продуктами?

– Гулять по Привозу?! Да нет, я эту толпу не выдержу. Вот придумала!

– Вот так всегда с тобой… Тебя на Привозе только еда беспокоит?

– А что меня на Привозе может еще беспокоить?..

– Ну… Колорит, например…

– Тебе все еще колорита не хватает?

Прогулка по Привозу

***

– В этом году что-то все не так… Ты заметила, что кабачки дороже синих?

– Все не так с кабачками и синими? А все остальное «так»?

– Да я же об овощах.

– А я – о нашей жизни…

– Вот за что люблю Привоз, так за то, что я на нем обо всем забываю.

– Обо всем вообще?

– Пожалуй, вообще.

Диалог услышала продавщица:

– А вы не забыли мои персики купить? Они так классно память улучшают!!!

На Привозе в августа 2024

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 20-60 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огурцы – 40-70 грн;
  • сладкий перец – 40-75 грн;
  • баклажаны – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • чеснок – 110-130 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.

Помидоры на Привозе

На Привозе: синие и перец

Торговля овощами на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 20-40 грн;
  • груши – 30-50 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны –50-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 35-75 грн;
  • сливы – 20-40 грн;
  • абрикосы – 45-80 грн;
  • арбузы – 10-20 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград — 40-90 грн.

Фрукты на Привозе

Арбузы на Привозе

Одесса, Привоз. Август 21024 года

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 25-80 грн;
  • брынза — 140-220 грн;
  • творог – 70-100 грн.

На Привозе: цены на яйца в конце августа

На Привозе: молочная продукция

Колбасы на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Цены на мясо на Привозе в Одессе

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: «Покупайте нашу красоту!»: цены на одесском Привозе 23 августа.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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