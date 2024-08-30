Цены на Привозе в конце лета: «сначала прогуляемся, потом – за продуктами»

«Сегодня хоть дышать можно»

– Слушай, сегодня хоть дышать можно. Может, сначала прогуляемся по рынку, а потом уже – за продуктами?

– Гулять по Привозу?! Да нет, я эту толпу не выдержу. Вот придумала!

– Вот так всегда с тобой… Тебя на Привозе только еда беспокоит?

– А что меня на Привозе может еще беспокоить?..

– Ну… Колорит, например…

– Тебе все еще колорита не хватает?

***

– В этом году что-то все не так… Ты заметила, что кабачки дороже синих?

– Все не так с кабачками и синими? А все остальное «так»?

– Да я же об овощах.

– А я – о нашей жизни…

– Вот за что люблю Привоз, так за то, что я на нем обо всем забываю.

– Обо всем вообще?

– Пожалуй, вообще.

Диалог услышала продавщица:

– А вы не забыли мои персики купить? Они так классно память улучшают!!!

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 20-60 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огурцы – 40-70 грн;

сладкий перец – 40-75 грн;

баклажаны – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

чеснок – 110-130 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) — 10-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-40 грн;

груши – 30-50 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны –50-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 35-75 грн;

сливы – 20-40 грн;

абрикосы – 45-80 грн;

арбузы – 10-20 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград — 40-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-80 грн;

брынза — 140-220 грн;

творог – 70-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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