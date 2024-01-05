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Цены на Привозе 5 января: букет из зеленого лука и самый точный вес (фоторепортаж)

Цены на Привозе 5 января: букет из зеленого лука и самый точный вес (фоторепортаж)

Привоз в начале года отличается от других дней только одним: немножко меньше людей, немножко меньше товара. Но настолько «немножко», что можно и внимания не обратить. Что там с настроением и ценами?

Что там в торговых рядах?

— Ой, смотри, это что, букеты из зеленого лука продают?

— Почему букеты? Просто чтобы лучок выглядел лучше и лучше держался.

Привоз 05.01. Котова

На «держалась» — реакция уже военно-привычная:

— Нам всем сейчас держаться надо…

Про «держаться» услышала даже в рыбных рядах. Пожалуй, «веселая» новогодняя ноченька, которую уже прозвали «шахедной», никем не забыта…

… В мясных рядах:

— Сало покупаем.

— Мы еще то, что в холодильнике не доели. К тому же цены кусаются.

— Нет, без сала не уйду. Я без сала не могу. Это мой наркотик второй год подряд…

Привоз 05.01. Котова

Возле картофеля:

— А у вас вес точный?

— Точный.

— А почему всюду написано, что вес точный, а у вас нет?

Привоз 05.01. Котова

Продавщица долго не задумывается:

— Не написано, потому что у меня самый-самый точный вес!

А теперь о главном — о ценах.

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
  • картофель – 20 («редкость», но все же встретили)-30 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 45-100 грн;
  • свекла – 25 грн;
  • кабачки – 55-80 грн;
  • огурцы – 50-150 грн;
  • сладкий перец – 40-80 грн;
  • баклажаны – 30-80 грн;
  • капуста – 25-50 грн.
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10 грн;

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
  • яблоки – 15-30 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • груши — 25-70 грн;
  • гранаты – 80-110 грн;
  • лимоны – 40-75 грн;
  • мандарины – 30-90 грн;
  • апельсины – 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза:

Привоз 05.01. Котова
Привоз 05.01. Котова
  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе:

Привоз 05.01. Котова

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 250-260 грн;
  • телячья шея – 200 грн;
  • ребра – 130-140 грн.
  • антрекот – 190 грн.

Свинина:

  • задняя часть -180-190 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 160-170 грн;
  • ребра – 190-200 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз 05.01. Котова

  • толстолобик – 60-90 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 180-250 грн;
  • карп – 80-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 29 декабря: где продают лучшую зелень

Фото: Мария Котова

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