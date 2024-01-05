Цены на Привозе 5 января: букет из зеленого лука и самый точный вес (фоторепортаж)

Привоз в начале года отличается от других дней только одним: немножко меньше людей, немножко меньше товара. Но настолько «немножко», что можно и внимания не обратить. Что там с настроением и ценами?
Что там в торговых рядах?
— Ой, смотри, это что, букеты из зеленого лука продают?
— Почему букеты? Просто чтобы лучок выглядел лучше и лучше держался.
На «держалась» — реакция уже военно-привычная:
— Нам всем сейчас держаться надо…
Про «держаться» услышала даже в рыбных рядах. Пожалуй, «веселая» новогодняя ноченька, которую уже прозвали «шахедной», никем не забыта…
… В мясных рядах:
— Сало покупаем.
— Мы еще то, что в холодильнике не доели. К тому же цены кусаются.
— Нет, без сала не уйду. Я без сала не могу. Это мой наркотик второй год подряд…
Возле картофеля:
— А у вас вес точный?
— Точный.
— А почему всюду написано, что вес точный, а у вас нет?
Продавщица долго не задумывается:
— Не написано, потому что у меня самый-самый точный вес!
А теперь о главном — о ценах.
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):
- картофель – 20 («редкость», но все же встретили)-30 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 45-100 грн;
- свекла – 25 грн;
- кабачки – 55-80 грн;
- огурцы – 50-150 грн;
- сладкий перец – 40-80 грн;
- баклажаны – 30-80 грн;
- капуста – 25-50 грн.
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10 грн;
Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):
- яблоки – 15-30 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- груши — 25-70 грн;
- гранаты – 80-110 грн;
- лимоны – 40-75 грн;
- мандарины – 30-90 грн;
- апельсины – 40-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза:
- яйца (десяток) – 50-90 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 80-100 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе:
Говядина-телятина:
- задняя часть – 250-260 грн;
- телячья шея – 200 грн;
- ребра – 130-140 грн.
- антрекот – 190 грн.
Свинина:
- задняя часть -180-190 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 160-170 грн;
- ребра – 190-200 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 60-90 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 180-250 грн;
- карп – 80-130 грн.
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Фото: Мария Котова