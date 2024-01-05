Цены на Привозе 5 января: букет из зеленого лука и самый точный вес (фоторепортаж)

Что там в торговых рядах?

— Ой, смотри, это что, букеты из зеленого лука продают?

— Почему букеты? Просто чтобы лучок выглядел лучше и лучше держался.

На «держалась» — реакция уже военно-привычная:

— Нам всем сейчас держаться надо…

Про «держаться» услышала даже в рыбных рядах. Пожалуй, «веселая» новогодняя ноченька, которую уже прозвали «шахедной», никем не забыта…

… В мясных рядах:

— Сало покупаем.

— Мы еще то, что в холодильнике не доели. К тому же цены кусаются.

— Нет, без сала не уйду. Я без сала не могу. Это мой наркотик второй год подряд…

Возле картофеля:

— А у вас вес точный?

— Точный.

— А почему всюду написано, что вес точный, а у вас нет?

Продавщица долго не задумывается:

— Не написано, потому что у меня самый-самый точный вес!

А теперь о главном — о ценах.

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм):

картофель – 20 («редкость», но все же встретили)-30 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 45-100 грн;

свекла – 25 грн;

кабачки – 55-80 грн;

огурцы – 50-150 грн;

сладкий перец – 40-80 грн;

баклажаны – 30-80 грн;

капуста – 25-50 грн.

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10 грн;

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

яблоки – 15-30 грн;

бананы – 60-80 грн;

груши — 25-70 грн;

гранаты – 80-110 грн;

лимоны – 40-75 грн;

мандарины – 30-90 грн;

апельсины – 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза:

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе:

Говядина-телятина:

задняя часть – 250-260 грн;

телячья шея – 200 грн;

ребра – 130-140 грн.

антрекот – 190 грн.

Свинина:

задняя часть -180-190 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 160-170 грн;

ребра – 190-200 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 60-90 грн;

караси – 70-80 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 180-250 грн;

карп – 80-130 грн.

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Фото: Мария Котова