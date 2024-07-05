Цены на июльском Привозе: сначала вода, потом все остальное

Июльский Привоз…. Немилосердная жара, богатый выбор на любой вкус. Все «молодое» стало привычным. Кажется, никто уже не удивляется, не спрашивает «не рано ли все это появилось?». Что есть? Есть все!
Что делать в мясном корпусе?
– В такую жару на Привоз пришли… Мне уже ничего не хочется, – говорит пожилой мужчина.
– Тебе ночью есть, как всегда, приспичит. Что я тебе дам?
– Боже, мне сначала сейчас нужна вода! А потом уже все остальное.
– Вода?.. Так мы взяли с собой.
– Мне надо облиться, а не пить! Где здесь кран?!
В мясомолочном корпусе:
– Ты смотри, сколько покупателей! И как это люди в такое пекло мясо-сало потребляют?
Продавец:
– Отлично потребляют! А вы мне здесь антирекламу не делайте!
– Да я просто не понимаю…
– А я не понимаю, зачем вы в корпус зашли, если мясо не употребляете!
– Да просто посмотреть…
– У нас здесь не смотрят. Идите в кино смотреть!.. Сало он не ест. Вегетарианец…
Последнее слово звучит как незаурядное оскорбление…
Ну а что там с ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 15-30 грн;
- лук – 25-35 грн;
- помидоры – 30-100 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 15-25 грн;
- огурцы – 25-60 грн;
- сладкий перец – 60-100 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 15-25 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- морковь – 30-60 грн;
- кукуруза (за один початок) – 20-25 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-120 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 50-70 грн;
- черешня – 30-60 грн;
- вишня – 30-60 грн;
- крыжовник – 50-60 грн;
- малина – 90-100 грн;
- персики – 40-90 грн;
- сливы – 25-50;
- абрикосы – 30-40 грн;
- арбузы – 25-30;
- дыни – 50-90.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 20-50 грн;
- брынза – 150-250 грн;
- творог – 70-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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