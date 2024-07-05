Цены на июльском Привозе: сначала вода, потом все остальное

Что делать в мясном корпусе?

– В такую жару на Привоз пришли… Мне уже ничего не хочется, – говорит пожилой мужчина.

– Тебе ночью есть, как всегда, приспичит. Что я тебе дам?

– Боже, мне сначала сейчас нужна вода! А потом уже все остальное.

– Вода?.. Так мы взяли с собой.

– Мне надо облиться, а не пить! Где здесь кран?!

В мясомолочном корпусе:

– Ты смотри, сколько покупателей! И как это люди в такое пекло мясо-сало потребляют?

Продавец:

– Отлично потребляют! А вы мне здесь антирекламу не делайте!

– Да я просто не понимаю…

– А я не понимаю, зачем вы в корпус зашли, если мясо не употребляете!

– Да просто посмотреть…

– У нас здесь не смотрят. Идите в кино смотреть!.. Сало он не ест. Вегетарианец…

Последнее слово звучит как незаурядное оскорбление…

Ну а что там с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 15-30 грн;

лук – 25-35 грн;

помидоры – 30-100 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 15-25 грн;

огурцы – 25-60 грн;

сладкий перец – 60-100 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 15-25 грн;

чеснок – 130-150 грн;

морковь – 30-60 грн;

кукуруза (за один початок) – 20-25 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-120 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 50-70 грн;

черешня – 30-60 грн;

вишня – 30-60 грн;

крыжовник – 50-60 грн;

малина – 90-100 грн;

персики – 40-90 грн;

сливы – 25-50;

абрикосы – 30-40 грн;

арбузы – 25-30;

дыни – 50-90.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 20-50 грн;

брынза – 150-250 грн;

творог – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 60-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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