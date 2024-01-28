Цілющі чаї для захисників готують педагоги з Ананьєва

Це суміш трав, плодів дерев та ягідників. Педагоги впевнені: така добірка підвищить імунітет та відновить сили нашим захисникам.

— Ми готуємо чай з лікарських рослин, які завбачливо збирали та засушували влітку. Це імунно-зігріваючі та жовчогінно-шлункові збори. Рецептура цілющих напоїв перевірена часом і складається з липи, м’яти, чабрецю, шавлії, безсмертника, споришу, квітів соняшника, листя смородини і малини та плодів фруктових дерев. Закуповуємо спеціальні пакувальні матеріали та розфасовуємо у них трави, — розповіла керівниця закладу Валентина Мудрик. — Ми щиро вдячні військовим, які боронять нашу незалежність. Сподіваємось, ці запашні трави, що зросли на землях Ананьївщини, не лише зігріватимуть наших захисників, а й додадуть їм сил, здоров’я та наснаги.

Звісно, до посилок з чаєм у герметичній упаковці педагоги обов’язково додають малюнки з листами своїх вихованців.