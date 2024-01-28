Целебные чаи для защитников готовят педагоги из Ананьева

Это смесь трав, плодов деревьев и ягодников. Педагоги уверены: такая подборка повысит иммунитет и восстановит силы нашим защитникам.

— Мы готовим чай из лекарственных растений, которые предусмотрительно собирали и засушивали летом. Это иммунно-согревающие и желчегонно-желудочные сборы. Рецептура целебных напитков проверена временем и состоит из липы, мяты, чабреца, шалфея, бессмертника, спорыша, цветов подсолнечника, листьев смородины и малины и плодов фруктовых деревьев. Закупаем специальные упаковочные материалы и расфасовываем в них травы, — рассказала руководитель заведения Валентина Мудрик, — Мы искренне благодарны военным, которые защищают нашу независимость. Надеемся, эти душистые травы, выросшие на землях Ананьевщины, не только будут согревать наших защитников, но и придадут им сил, здоровья и вдохновения.

Конечно, к посылкам с чаем в герметичной упаковке педагоги обязательно добавляют рисунки с письмами своих воспитанников.