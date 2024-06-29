Чи можна спадкувати самочинне будівництво?

Що таке самочинне будівництво

Ви прийняли спадщину, до складу якої входить будинок або гараж або інше нерухоме майно. Але часто під час оформлення спадщини трапляється, що ці будівлі є самочинним будівництвом.

Відповідно до ст.1297 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на дану нерухомість.

Буває таке, що інколи, при оформленні спадщини, виявляється, що на певні забудови (будинок, гараж, сарай, прибудови) не було будівельного паспорту, або відсутнє рішення міської ради або немає дозволу на виконання будівельних робіт.

Таким чином, спадкоємець спадщину приймає, а самочинно побудовані споруди не включено до складу спадкового майна.

Як в такій ситуації бути?

Згідно до чч.1, 2, 3 статті 376 Цивільного кодексу України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Визнання права власності на самочинне будівництво через суд

Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

Перш за все, Ви можете звернутися з письмовою заявою до територіальної громади за Вашим місцем проживання щодо визнання Вашого права власності на забудови, надати копії документів, технічного паспорту, інші документи.

У випадку надання Вам письмової відмови, з якою Ви не згодні, Ви маєте законне право звернутися до місцевого суду про визнання права власності на самочинне будівництво з позовом до територіальної громади.

В позовній заяві вкажіть, хто, коли і де здійснив самочинне будівництво та у чому це самочинне будівництво виражається і чому Вам було відмовлено у спадкуванні цього будівництва, які наявні у Вас документи.

Окрім Ваших вимог про визнання права власності, вкажіть в позовній заяві, чи звертались Ви до компетентного державного органу щодо прийняття забудови до експлуатації, чи була при цьому є законною відмова у такому прийнятті, чи були порушені спадкодавцем будівельні норми при побудові об’єкта в чому вони виявлялись.

Зазначте також, чи були до Вас чи спадкодавця скарги, чи були факти порушення прав інших осіб цим будівництвом.

Які потрібні документи

Усі документи до суду подаються в копіях в двох екземплярах (для суду і для Відповідача).

Ось приблизний перелік необхідних документів:

копія Вашого паспорту;

свідоцтво про смерть спадкодавця;

за наявності – заповіт;

свідоцтво про право на спадщину;

висновок про те, що самочинне будівництво здійснено без порушення будівельних норм і правил;

свідоцтво про право власність;

будівельний паспорт земельної ділянки (за потреби);

постанова нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва про право на спадщину;

листи міськради щодо відмови;

технічний паспорт на будинок.

Окрім документів, можете до суду запросити свідків, які зможуть підтвердити певні обставини.

Пунктом 10 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів затвердженого Постановою КМУ№ 461від 13.04.2011 (редакція від 01.05.2024), зазначено, що у випадку визнання права власності на самочинно збудований об’єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об’єкта.

Технічне обстеження самочинного будівництва

Технічне обстеження проводиться суб’єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України “Про архітектурну діяльність” одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою – підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі – виконавці).

Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, у тому числі огляд і фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності); детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилося, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об’єкта.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об’єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об’єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об’єкта та створює з використанням Реєстру будівельної діяльності (e-construction.gov.ua) звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об’єкт.

Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

Таким чином, Ви далі можете використовувати як власник Ваше майно, маючи на це законні підстави та розпоряджатися на власний розсуд.