Можно ли принять в наследство самовольное строительство?

Что такое самовольное строительство

Вы приняли наследство, в состав которого входит дом или гараж или другое недвижимое имущество. Но часто при оформлении наследия случается, что эти здания являются самовольным строительством.

В соответствии со ст.1297 ГК Украины, наследник, принявший наследство, в составе которого есть недвижимое имущество, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на данную недвижимость.

Бывает, что иногда, при оформлении наследства, оказывается, что на определенные застройки (дом, гараж, сарай, пристройки) не было строительного паспорта, или отсутствует решение городского совета или нет разрешения на выполнение строительных работ.

Таким образом, наследник наследство принимает, а самочинно построенные сооружения не включены в состав наследственного имущества.

Как в такой ситуации быть?

Согласно чч.1, 2, 3 статьи 376 Гражданского кодекса Украины, жилой дом, здание, сооружение, другое недвижимое имущество считаются самовольным строительством, если они построены или строятся на земельном участке , которая не была отведена для этой цели, или без соответствующего документа, дающего право выполнять строительные работы или надлежаще утвержденного проекта, или с существенными нарушениями строительных норм и правил.

Лицо, осуществившее или осуществляющее самовольное строительство недвижимого имущества, не приобретает право собственности на него.

Признание права собственности на самочинное строительство через суд

Право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество может быть по решению суда признано лицом, осуществившим самовольное строительство на земельном участке, не отведенном для этой цели, при условии предоставления земельного участка участки в установленном порядке лицу под уже выстроенное недвижимое имущество.

Прежде всего, Вы можете обратиться с письменным заявлением в территориальное общество по Вашему месту жительства относительно признания Вашего права собственности на застройки, предоставить копии документов, технического паспорта, другие документы.

В случае предоставления Вам письменного отказа, с которым Вы не согласны, Вы имеете законное право обратиться в местный суд о признании права собственности на самовольное строительство с иском к территориальному обществу.

В исковом заявлении укажите, кто, когда и где осуществил самочинное строительство и в чем это самочинное строительство выражается и почему Вам было отказано в наследовании этого строительства, имеющиеся у Вас документы.

Кроме Ваших требований о признании права собственности, укажите в исковом заявлении, обращались ли Вы в компетентный государственный орган относительно принятия застройки к эксплуатации, был ли при этом законным отказ в таком принятии, были ли нарушены наследодателем строительные нормы при построении объекта во многом они проявлялись.

Укажите также, были ли к Вам или наследодателю жалобы, были ли факты нарушения прав других лиц этим строительством.

Какие нужные документы

Все документы в суд подаются в копиях в двух экземплярах (для суда и для Ответчика).

Вот приблизительный список необходимых документов:

копия Вашего паспорта;

свидетельство о смерти наследодателя;

при наличии — завещание;

свидетельство о праве на наследство;

вывод о том, что самочинное строительство осуществлено без нарушения строительных норм и правил;

свидетельство о праве собственности;

строительный паспорт земельного участка (при необходимости);

постановление нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство;

письма горсовета по отказу;

технический паспорт на дом.

Помимо документов, можете в суд пригласить свидетелей, которые смогут подтвердить определенные обстоятельства.

Пунктом 10 Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов утвержденного Постановлением КМУ № 461 от 13.04.2011 (редакция от 01.05.2024), указано, что в случае признания права собственности построенный объект по решению суда он принимается в эксплуатацию согласно настоящему Порядку при возможности его надежной и безопасной эксплуатации по результатам проведения технического обследования такого объекта.

Техническое обследование самочинного строительства

Техническое обследование проводится субъектом хозяйствования, имеющим в своем составе соответствующих исполнителей, которые согласно Закону Украины «Об архитектурной деятельности» получили квалификационный сертификат, или физическим лицом — предпринимателем, которое согласно указанному Закону имеет квалификационный сертификат (далее – исполнители).

Техническое обследование включает следующие этапы:

предварительное (визуальное) обследование объекта, в том числе осмотр и фотографирование объекта и его конструктивных элементов, выполнение обмеров, определение класса последствий (ответственности) об’ екта, анализ проектной и другой технической документации (при наличии); подробное (инструментальное) обследование объекта, в том числе определение параметров и характеристик материалов, изделий и конструкций, с привлечением специалистов соответствующей специализации и аттестованных лабораторий (при необходимости) .

Если этапы технического обследования проводимого объекта не совпадают с указанными этапами, указываются фактически пройденные этапы технического обследования.

Не разрешается проведение технического обследования исключительно по фотографиям, видеозаписям, чертежам или другим документам без визуального обзора объекта.

На основании информации, полученной во время технического обследования, с учетом вида, сложности, технических и других особенностей объекта, проведенных мероприятий, предусмотренных настоящим пунктом, а также данных технического паспорта, проектной и другой технической документации на объект (при наличии) исполнитель производит оценку технического состояния объекта и создает с использованием Реестра строительной деятельности (e-construction.gov.ua) отчет о проведении технического обследования объекта с целью определения возможности или невозможность его надежной и безопасной эксплуатации в случае признания судом права собственности на самовольно построенный объект.

Датой принятия в эксплуатацию объекта является дата регистрации декларации или выдачи сертификата.

Таким образом, Вы далее можете использовать в качестве собственника Ваше имущество, имея на это законные основания и распоряжаться по своему усмотрению.