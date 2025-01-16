Так, будинок під номером 12 у провулку Олександра Ройтбурда – з «вічним» ремонтом. Жителі цього будинку називають його «наш нещасний». Ще його називають «будинком з милицями» (бо тримається він тепер завдяки балкам).

Його ремонт почався ще у лютому 2023 року, потім його багато разів продовжували.

Проходячи провулком, бачимо: «милиці» на місці, проїзд перекрито… Бетонні блоки з обох боків попереджають про заборону проїзду цією ділянкою провулка… Сам будинок тримається.

Термін проведення невідкладних робіт подовжено. Замовником ремонту виступив департамент міського господарства Одеської міської ради. Вартість протиаварійних робіт на фасадному флігелі оцінили в 20,6 мільйона гривень.

Як будинок виглядає зараз – дивіться на наших фото:

Нагадаємо, на фасаді цього будинку – охоронна табличка з даними про нього. Але вони не відповідають дійсності. Ніякий це не «прибутковий будинок Едуардса», як зазначає табличка. Дім Едуардса і справді знаходиться у провулку Олександра Ройтбурда, але під номером три, а не 12. До речі, на будинку номер три є пам’ятна табличка на честь скульптора Бориса Едуардса. Будинок номер 12 по провулку Ляпунова був побудований в 1909 як прибутковий будинок Ганни Козинець. Він був створений у стилі модерн.

Фото авторки