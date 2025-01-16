Дом в одесском переулке Ройтбурда
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Да, дом под номером 12 в переулке Александра Ройтбурда – с «вечным» ремонтом. Жители этого дома называют его «наш несчастный». Еще его называют «домом с костылями» (потому что держится он теперь благодаря балкам).

Дом в одесском переулке Ройтбурда, балки
Одесский аварийный дом
Дом в переулке Ройтбурда, Одесса
Одесский дом в переулке Ройтбурда

Его ремонт начался еще в феврале 2023 года, затем его много раз продолжали.

Проходя по переулку, видим: «костыли» на месте, проезд перекрыт… Бетонные блоки с обеих сторон предупреждают о запрете проезда по этому участку переулка… Сам дом держится.

Срок проведения неотложных работ по его спасению снова продлен. Заказчиком ремонта выступил департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Стоимость противоаварийных работ на фасадном флигеле оценили в 20,6 миллиона гривен.

Тендер на ремонт одесского дома

Как дом выглядит сейчас – смотрите на наших фото:

Дом в одесском переулке Ройтбурда, окно
Дом в одесском переулке Ройтбурда, идет ремонт
Дом в одесском переулке Ройтбурда
Дом в одесском переулке Ройтбурда, ремонтные рабоы продолжаются

Напомним, на фасаде этого дома – охранная табличка с данными о нем. Но они не соответствуют действительности. Никакой это не «доходный дом Эдуардса», как отмечает табличка. Дом Эдуардса действительно находится в переулке Александра Ройтбурда, но под номером три, а не 12. Кстати, на доме номер три есть памятная табличка в честь скульптора Бориса Эдуардса. Дом номер 12 по переулку Ляпунова был построен в 1909 году как доходный дом Анны Козинец. Он был создан в стиле модерн.

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