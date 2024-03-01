Бокс, джаз і Rammstein: куди піти в Одесі у вихідні 2-3 березня

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

2 березня, 16:00 – Вечір професійного боксу. Міністеріум

Ви не лише побачите видовищне протистояння справжніх професіоналів, але також зможете взяти участь у благодійному аукціоні. Кошти, виручені від продажу лотів з передової, будуть передані нашим оборонцям. У перерві публіку з 300 гостей розважатиме яскравий український репер Артем Лоік.

! До вартості місця з столиком входять холодні закуски та безалкогольні напої.



2 березня, 16:00 – Премʼєра вистави “Перевізник”. Театр Василька

Український театр запрошує на прем’єру «Перевізник» за драмою української поетеси, драматургині, лавреатки міжнародних конкурсів та премій, одеситки Ганни Яблонської. Колектив працював над створенням постановки протягом кількох місяців. Варто бачити!



2 березня, 18:00 – Концерт Memento Odesa Одеська філармонія

MEMENTO ODESA – особливий проєкт виконавця зі світовим ім’ям Себаст‘яна Студніцького та Одеського філармонічного оркестру під управлінням Володимира Дикого. На концерті прозвучать твори Себаст‘яна Студніцького у супроводі музикантів Одеського філармонічного оркестру. Ви також почуєте дуетні композиції з видатним українським піаністом Андрієм Показом. Це буде красиво, професійно і незабутньо.

Виручені від заходу кошти будуть використані для закупівлі засобів тактичної медицини. Чекаємо на вас!



3 березня, 11:00 – Екскурсія. Йдемо до Лондонської та Моцарту

Ви поринете в атмосферу двох відомих готелів Одеси і буквально пройдете по номерам. Звичайно, ми відвідаємо не всі з них, але, повірте, побачимо і дізнаємося про ВСЕ найцікавіше: побачите багато старовинних фотографій, перенесетесь до будівлі театру вар’єте, пройдетесь історичними інтер’єрами, де кожна деталь нагадує традиції минулих століть, помилуєтесь шикарними видами з вікон номерів!



3 березня, 18:00 – Концерт «Rammstein з Симфонічним оркестром Tribute Show»

В Одеській Філармонії відбудеться унікальне шоу за участю симфонічного оркестру, яке приголомшить фантастичною майстерністю музикантів, неймовірними костюмами, декораціями та ефектами.

Усе це – заради вашої найвищої насолоди, адже хіти легенди Rammstein звучатимуть як ніколи потужно й епічно! Культовий гурт змінив історію рок-музики, створивши десятки хітів та об’єднавши серця мільйонів. І масштабне Tribute Show, яке раніше зірвало бурхливі овації на проєкті «Голос Країни», вчергове підкреслить усю велич досягнень Rammstein. Неможливо пропустити!



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