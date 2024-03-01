Новости Одессы и Одесской области

Бокс, джаз и Rammstein: куда пойти в Одессе в выходные 2-3 марта

Бокс, джаз и Rammstein: куда пойти в Одессе в выходные 2-3 марта

Бокс, джаз и рок-н-ролл! Так начинается весна в Одессе. А еще премьерные показы в одесских театрах и интересные экскурсии, на которые стоит сходить даже «очень коренным» одесситам. Мы выбрали лучшие и самые интересные события, за вами лишь выбрать те, что интересны именно вам.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

2 марта, 16:00Вечер профессионального бокса. Министериум 

Вы не только увидите зрелищное противостояние настоящих профессионалов, но также сможете принять участие в благотворительном аукционе. Средства, вырученные от продажи лотов с передовой, будут переданы нашим защитникам. В перерыве публику из 300 гостей будет развлекать яркий украинский рэпер Артем Лоик.

! В стоимость места со столиком входят холодные закуски и безалкогольные напитки.

2 марта, 16:00Премьера спектакля «Перевозчик». Театр Василька

Украинский театр приглашает на премьеру «Перевозчик» по драме украинской поэтессы, драматурга, лауреата международных конкурсов и премий, одесситки Анны Яблонской. Коллектив работал над созданием постановки в течение нескольких месяцев. Стоит увидеть!

2 марта, 18:00Концерт Memento Odesa Одесская филармония

MEMENTO ODESA — особый проект исполнителя с мировым именем Себастьяна Студницкого и Одесского филармонического оркестра под управлением Владимира Дикого. На концерте прозвучат произведения Себастьяна Студницкого в сопровождении музыкантов Одесского филармонического оркестра. Вы также услышите дуэтные композиции с выдающимся украинским пианистом Андреем Показом. Это будет красиво, профессионально и незабываемо.

Вырученные от мероприятия средства будут использованы для закупки средств тактической медицины. 

3 марта, 11:00Экскурсия. Идем к Лондонской и Моцарту. 

Вы окунетесь в атмосферу двух известных отелей Одессы и буквально пройдете по номерам. Конечно, мы посетим не все из них, но, поверьте, увидим и узнаем обо ВСЕМ самое интересное: увидите много старинных фотографий, перенесетесь в здание театра варьете, пройдетесь по историческим интерьерам, где каждая деталь напоминает традиции прошлых веков, полюбуетесь шикарными видами из окон номеров!

3 марта, 18:00Концерт «Rammstein с Симфоническим оркестром Tribute Show»

В Одесской Филармонии состоится уникальное шоу с участием симфонического оркестра, которое ошеломит фантастическим мастерством музыкантов, невероятными костюмами, декорациями и эффектами. Все это — ради вашего наивысшего наслаждения, ведь хиты легенды Rammstein будут звучать как никогда мощно и эпично!

Культовая группа изменила историю рок-музыки, создав десятки хитов и объединив сердца миллионов. И масштабное Tribute Show, которое ранее сорвало бурные овации на проекте «Голос Країни», в очередной раз подчеркнет все величие достижений Rammstein. Невозможно пропустить!

 

 

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Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
[mistape]
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