Біль у животі, діарея та втрата апетиту можуть бути ознакою небезпечної хвороби

Що таке хвороба Крона

Хвороба Крона — це хронічне запальне захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ), яке уражає всі шари кишкової стінки. Для патології властива наявність вузликових утворень (гранулем). Патологічний процес здатний поширюватися на всі відділи стравоходу — від ротової порожнини до прямої кишки, при цьому найбільш схильний до ураження тонкий кишечник, зокрема — клубова кишка. Для патології характерним є хвилеподібний перебіг, тобто чергування періодів ремісії та загострення.

Свою назву хвороба здобула від імені американського гастроентеролога Бернарда Крона, який відкрив і описав патологію у 1932 році.

Основні причини хвороби Крона

Точна причина розвитку захворювання досі не з’ясована. До найімовірніших теорій виникнення належать генетична схильність, інфекційний або вірусний чинник, збій у роботі імунної системи.

Додатковими факторами ризику є безконтрольний прийом ліків, нестача вітаміну Д, стрес, несприятливі екологічні умови, незбалансоване харчування (любов до фастфуду, дефіцит клітковини в раціоні), а також наявність хронічних запальних захворювань слизової шлунково-кишкового тракту.

У жінок лікарі іноді відзначають взаємозв’язок виникнення хвороби Крона з прийомом оральних контрацептивів.

Найчастіше захворювання розвивається за сукупності кількох факторів ризику.

Як проявляється хвороба Крона

Симптоматика і вираженість хвороби Крона є різноманітною – це обумовлено різною локалізацією ураження кишечника, ступенем запалення та наявними ускладненнями. Загалом виділяють дві групи симптомів: шлунково-кишкові та позакишкові.

До перших належать діарея, біль у животі різної інтенсивності, зниження апетиту і маси тіла, нудота і блювання, здуття живота, кров у калі.

Позакишкові прояви здатні вражати різні органи і пов’язані з розвитком аутоімунного запалення. Це може бути підвищення температури тіла, загальна слабкість і швидка стомлюваність, біль у суглобах, погіршення стану шкіри, різні ураження очей, проблеми з печінкою та жовчним міхуром, розвиток стоматиту, циститу, пієлонефриту.

Тим часом у періоди ремісії симптоми зазвичай виражені слабо або навіть зовсім відсутні.

Як лікувати хворобу Крона

При підозрі на хворобу Крона слід звернутися до гастроентеролога, лікар проведе первинний огляд та опитування, направивши на КТ та УЗД органів черевної порожнини, колоноскопію, капсульну ендоскопію, рентгенографію кишечника з контрастною сумішшю, копрограму, біохімічний аналіз крові. Важливо також відрізняти захворювання Крона від патологій з подібними симптомами: неспецифічного виразкового коліту, синдрому подразненого кишечника.

Специфічного лікування хвороби Крона немає. Більшість пацієнтів з цією патологією потребують довічної терапії (при цьому існують різні протоколи лікування). Основне завдання лікарської терапії – зняти гострі прояви хвороби і вивести пацієнта у тривалу ремісію. Для цього застосовуються протизапальні, знеболювальні та протидіарейні препарати, кортикостероїди, імунодепресанти, за необхідності – антибіотики та вітаміни, препарати заліза. У деяких випадках на початкових стадіях захворювання бувають ефективними сеанси психотерапії. Якщо консервативні заходи не дають результату, застосовується хірургічне втручання.

Не відкладайте візит до лікаря

При хворобі Крона хронічний запальний процес у кишечнику сприяє зростанню рубцевої сполучної тканини. Це може спричинити звуження просвіту кишки і кишкову непрохідність. Такий стан потребує негайного хірургічного втручання.

При появі виразок у кишечнику можливим є розвиток кровотечі. А нориці на сечовому міхурі або в ділянці матки можуть стати причиною розвитку інфекційних процесів.