Боль в животе, диарея и потеря аппетита могут быть признаком опасной болезни

Что такое болезнь Крона

Болезнь Крона — это хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которое поражает все слои кишечной стенки. Для патологии свойственно наличие узелковых образований (гранулем). Патологический процесс способен распространяться на все отделы пищевода — от ротовой полости до прямой кишки, при этом наиболее подвержен поражению тонкий кишечник, в частности — подвздошная кишка. Для патологии характерно волнообразное течение, то есть чередование периодов ремиссии и обострения.

Свое название болезнь получила от имени американского гастроэнтеролога Бернарда Крона, который открыл и описал патологию в 1932 году.

Основные причины болезни Крона

Точная причина развития заболевания до сих пор не выяснена. К наиболее вероятным теориям возникновения относятся генетическая предрасположенность, инфекционный или вирусный фактор, сбой в работе иммунной системы.

Дополнительными факторами риска являются бесконтрольный прием лекарств, недостаток витамина Д, стресс, неблагоприятные экологические условия, несбалансированное питание (любовь к фастфуду, дефицит клетчатки в рационе), а также наличие хронических воспалительных заболеваний слизистой желудочно-кишечного тракта.

У женщин врачи иногда отмечают взаимосвязь возникновения болезни Крона с приемом оральных контрацептивов.

Чаще всего заболевание развивается при совокупности нескольких факторов риска.

Как проявляется болезнь Крона

Симптоматика и выраженность болезни Крона разнообразна — это обусловлено различной локализацией поражения кишечника, степенью воспаления и имеющимися осложнениями. В целом выделяют две группы симптомов: желудочно-кишечные и внекишечные.

К первым относятся диарея, боль в животе различной интенсивности, снижение аппетита и массы тела, тошнота и рвота, вздутие живота, кровь в кале.

Внекишечные проявления способны поражать различные органы и связаны с развитием аутоиммунного воспаления. Это может быть повышение температуры тела, общая слабость и быстрая утомляемость, боль в суставах, ухудшение состояния кожи, различные поражения глаз, проблемы с печенью и желчным пузырем, развитие стоматита, цистита, пиелонефрита.

Между тем в периоды ремиссии симптомы обычно выражены слабо или даже вовсе отсутствуют.

Как лечить болезнь Крона

При подозрении на болезнь Крона следует обратиться к гастроэнтерологу, врач проведет первичный осмотр и опрос, направив на КТ и УЗИ органов брюшной полости, колоноскопию, капсульную эндоскопию, рентгенографию кишечника с контрастной смесью, копрограмму, биохимический анализ крови. Важно также отличать заболевание Крона от патологий с подобными симптомами: неспецифического язвенного колита, синдрома раздраженного кишечника.

Специфического лечения болезни Крона нет. Большинство пациентов с этой патологией нуждаются в пожизненной терапии (при этом существуют различные протоколы лечения). Основная задача лекарственной терапии — снять острые проявления болезни и вывести пациента в длительную ремиссию. Для этого применяются противовоспалительные, обезболивающие и противодиарейные препараты, кортикостероиды, иммунодепрессанты, при необходимости — антибиотики и витамины, препараты железа. В некоторых случаях на начальных стадиях заболевания бывают эффективными сеансы психотерапии. Если консервативные меры не дают результата, применяется хирургическое вмешательство.

Не откладывайте визит к врачу

При болезни Крона хронический воспалительный процесс в кишечнике способствует росту рубцовой соединительной ткани. Это может послужить причиной сужения просвета кишки и кишечной непроходимости. Такое состояние требует немедленного хирургического вмешательства.

При появлении язв в кишечнике возможно развитие кровотечения. А свищи на мочевом пузыре или в области матки могут стать причиной развития инфекционных процессов.