Ми зможемо дізнатися більше та поговорити про життя українських поетів Павла Тичини та Василя Стуса, одеського актора Сергія Юркова і художника Аарона Мерхера. А в бібліотеці N1 вас запрошують на відкриття виставки графічних робіт. Завершити святкування новорічних свят пропонують в Клубі одеситів лекцію про те, як це було в старій Одесі.
Також відбудуться і ділові події Простір спільнот «На часі» проведе презентацію важливого соціального проєкту з трудовлаштування ветеранів. А в бібліотеці Грушевського кожного відтепер кожного першого та третього четверга проходитимуть безоплатні правові консультації.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.
Що: Безоплатна правова допомога
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 січня, 16:00
Що: Лекція Тараса Гончарука «За Соборну Україну»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 22 січня, 15:00
Що: Відкриття виставки графічних робіт «Естетика ліній»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка N1
Коли: 22 січня, 16:00
Що: Памʼяті артиста «Сергій Юрков. Останній монолог»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 січня, 14:00
Що: Робота – є. Зустріч для ветеранів
Де: Єврейська, 49, Простір спільнот «На часі»
Коли: 22 січня, 17:00
Реєстрація обов’язкова
Що: Лекція Ірини Нечиталюк «Василь Стус: Життя і чин»
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 22 січня, 18:30
Що: Лекція «Павло Тичина: ще до того, як колись він міністром став…»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 23 січня, 15:30
Що: Лекція Вʼячеслава Слісарчука «Як відзначали новорічні та різдвяні свята в Одесі 19 ст»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 23 січня, 17:00
Благодійни внесок
Що: «З історії одеського мистецтвознавства. Аарон Мерхер»
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 23 січня, 18:00