Ми зможемо дізнатися більше та поговорити про життя українських поетів Павла Тичини та Василя Стуса, одеського актора Сергія Юркова і художника Аарона Мерхера. А в бібліотеці N1 вас запрошують на відкриття виставки графічних робіт. Завершити святкування новорічних свят пропонують в Клубі одеситів лекцію про те, як це було в старій Одесі.

Також відбудуться і ділові події Простір спільнот «На часі» проведе презентацію важливого соціального проєкту з трудовлаштування ветеранів. А в бібліотеці Грушевського кожного відтепер кожного першого та третього четверга проходитимуть безоплатні правові консультації.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.

Що: Безоплатна правова допомога

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 23 січня, 16:00



Що: Лекція Тараса Гончарука «За Соборну Україну»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 22 січня, 15:00

Що: Відкриття виставки графічних робіт «Естетика ліній»

Де: Преображенська, 35-а, б-ка N1

Коли: 22 січня, 16:00

Що: Памʼяті артиста «Сергій Юрков. Останній монолог»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 січня, 14:00

Що: Робота – є. Зустріч для ветеранів

Де: Єврейська, 49, Простір спільнот «На часі»

Коли: 22 січня, 17:00

Реєстрація обов’язкова

Що: Лекція Ірини Нечиталюк «Василь Стус: Життя і чин»

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 22 січня, 18:30

Що: Лекція «Павло Тичина: ще до того, як колись він міністром став…»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 23 січня, 15:30

Що: Лекція Вʼячеслава Слісарчука «Як відзначали новорічні та різдвяні свята в Одесі 19 ст»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 23 січня, 17:00

Благодійни внесок

Що: «З історії одеського мистецтвознавства. Аарон Мерхер»

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 23 січня, 18:00

