Мы сможем узнать больше и поговорить о жизни украинских поэтов Павла Тычины и Василия Стуса, одесского актера Сергея Юркова и художника Аарона Мерхера. А в библиотеке N1 вас приглашают на открытие выставки графических работ. Завершить празднование новогодних праздников предлагают в Клубе одесситов лекцию о том, как это было в старой Одессе.

Также состоятся и деловые события Пространство сообществ «На часі» проведет презентацию важного социального проекта по трудоустройству ветеранов. А в библиотеке Грушевского отныне каждый первый и третий четверг будут проходить бесплатные правовые консультации.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.

Что: Бесплатная правовая помощь

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 23 января, 16:00



Что: Лекция Тараса Гончарука «За Соборную Украину»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 22 января, 15:00

Что: Открытие выставки графических работ «Эстетика линий»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка N1

Когда: 22 января, 16:00

Что: Памяти артиста «Сергей Юрков. Последний монолог»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 января, 14:00

Что: Работа – есть. Встреча для ветеранов

Где: Еврейская, 49, Пространство сообществ «Времени»

Когда: 22 января, 17:00

Регистрация обязательна

Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Василий Стус: Жизнь и чин»

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 22 января, 18:30

Что: Лекция «Павел Тычина: еще до того, как он когда-то министром стал…»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 23 января, 15:30

Что: Лекция Вячеслава Слисарчука «Как отмечали новогодние и рождественские праздники в Одессе 19 в.»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 января, 17:00

Благотворительный взнос

Что: «Из истории одесского искусствоведения. Аарон Мерхер»

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 23 января, 18:00

