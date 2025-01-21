Мы сможем узнать больше и поговорить о жизни украинских поэтов Павла Тычины и Василия Стуса, одесского актера Сергея Юркова и художника Аарона Мерхера. А в библиотеке N1 вас приглашают на открытие выставки графических работ. Завершить празднование новогодних праздников предлагают в Клубе одесситов лекцию о том, как это было в старой Одессе.
Также состоятся и деловые события Пространство сообществ «На часі» проведет презентацию важного социального проекта по трудоустройству ветеранов. А в библиотеке Грушевского отныне каждый первый и третий четверг будут проходить бесплатные правовые консультации.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.
Что: Бесплатная правовая помощь
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 16:00
Что: Лекция Тараса Гончарука «За Соборную Украину»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 22 января, 15:00
Что: Открытие выставки графических работ «Эстетика линий»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка N1
Когда: 22 января, 16:00
Что: Памяти артиста «Сергей Юрков. Последний монолог»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 января, 14:00
Что: Работа – есть. Встреча для ветеранов
Где: Еврейская, 49, Пространство сообществ «Времени»
Когда: 22 января, 17:00
Регистрация обязательна
Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Василий Стус: Жизнь и чин»
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 22 января, 18:30
Что: Лекция «Павел Тычина: еще до того, как он когда-то министром стал…»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 23 января, 15:30
Что: Лекция Вячеслава Слисарчука «Как отмечали новогодние и рождественские праздники в Одессе 19 в.»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 января, 17:00
Благотворительный взнос
Что: «Из истории одесского искусствоведения. Аарон Мерхер»
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 23 января, 18:00