Інші цікаві та безкоштовні події шукайте в нашому огляді.
Читайте також: Культурна афіша: що подивитися в одеських театрах цього сезону?
Що: Концерт викладачів школи мистецтв ім. Боєвої
Де: Маразліївська, 7 Всесвітній клуб одеситів
Коли: 28 березня, 17:00
Що: Творча зустріч з Тетяною Мілімко
Де: Корольова, 46-а, б-ка для юнацтва
Коли: 29 березня, 15:00
Що: Створення рельєфної композиції
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 29 березня, 15:00
Реєстрація (048) 752-83-40
Що: Відкриття виставки 18+
Де: Ніжинська, 31, гелерея Окно
Коли: 29 березня, 17:00
Що: Творчий вечір композиторки Людмили Самодаєвої
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 29 березня, 17:00
Що: Екскурсія музеєм електротранспорту Одеси
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 29 березня, 12:00
Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Зустріч з відомими жінками Одеси
Де: Балтиморська, 33 (Посмітного), б-ка N21
Коли: 30 березня, 15:00