Другие интересные и бесплатные события ищите в нашем обзоре.
Читайте также: Культурная афиша: что посмотреть в одесских театрах в этом сезоне?
Что: Концерт преподавателей школы искусств им. Боевой
Где: Маразлиевская, 7 Всемирный клуб одесситов
Когда: 28 марта, 17:00
Что: Творческая встреча с Татьяной Милимко
Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества
Когда: 29 марта, 15:00
Что: Создание рельефной композиции
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 29 марта, 15:00
Регистрация (048) 752-83-40
Что: Открытие выставки 18+
Где: Нежинская, 31, гелерея Окно
Когда: 29 марта, 17:00
Что: Творческий вечер композитора Людмилы Самодаевой
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 марта, 17:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта Одессы
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 29 марта, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Встреча с известными женщинами Одессы
Где: Балтиморская, 33 (Посмитного), б-ка N21
Когда: 30 марта, 15:00