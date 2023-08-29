Безкоштовні творчі вечори, читання, виставка та клуб: афіша Одеси 29-31 серпня

Проводжаємо разом останні дні літа: вчимо українську, ходимо на відкриття виставок, вивчаємо своє місто.
- Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
- Де: Філатова, 1-а, ОННБ
- Коли: 29 серпня, 11:00
- https://fb.me/e/1eoGiTQsP
- Що: Франкові читання
- Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
- Коли: 29 серпня, 15:30
- https://fb.me/e/1fPbIwxv7
- Що: Відкриття виставки “Одеса – місто моєї юності”
- Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
- Коли: 29 серпня, 16:00
- https://fb.me/e/6yozPeqQW
- Що: Творчий вечір Всесвітнього клубу юних одеситів
- Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
- Коли: 30 серпня, 17:00
- https://fb.me/e/3MhJGWUmI
- Що: Книжковий клуб Pro читай
- Де: Корольова, 46-а, обласна бібліотека
- Коли: 31 серпня, 15:00
- https://fb.me/e/2OcO87qS2
- Що: Вчимо мову
- Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
- Коли: 31 серпня, 16:00
- https://fb.me/e/16WPcZ8Ib
- Що: Історія однієї вулиці: Гоголя
- Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
- Коли: 31 серпня, 17:00
- https://fb.me/e/5Ehqe65Ge
- Що: Вільна розмова: вік живи – вік критично мисли
- Де: Грецька, 1-а, Дія. Бізнес.
- Коли: 31 серпня, 18:30
- Реєструйся на подію за посиланням https://forms.gle/F3xFYQywE6JzUE7V8
- https://fb.me/e/39jDHOUAk