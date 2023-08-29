Новини Одеси та Одеської області

Безкоштовні творчі вечори, читання, виставка та клуб: афіша Одеси 29-31 серпня

Безкоштовні творчі вечори, читання, виставка та клуб: афіша Одеси 29-31 серпня

Проводжаємо разом останні дні літа: вчимо українську, ходимо на відкриття виставок, вивчаємо своє місто.

  • Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
  • Де: Філатова, 1-а, ОННБ
  • Коли: 29 серпня, 11:00
  • https://fb.me/e/1eoGiTQsP
    афиша
  • Що: Франкові читання
  • Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
  • Коли: 29 серпня, 15:30
  • https://fb.me/e/1fPbIwxv7 

афиша

  • Що: Відкриття виставки “Одеса – місто моєї юності”
  • Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
  • Коли: 29 серпня, 16:00
  • https://fb.me/e/6yozPeqQW
    афиша

  • Що: Творчий вечір Всесвітнього клубу юних одеситів
  • Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
  • Коли: 30 серпня, 17:00
  • https://fb.me/e/3MhJGWUmI
    афиша

  • Що: Книжковий клуб Pro читай
  • Де: Корольова, 46-а, обласна бібліотека
  • Коли: 31 серпня, 15:00 
  • https://fb.me/e/2OcO87qS2
    афиша
  • Що: Вчимо мову
  • Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
  • Коли: 31 серпня, 16:00 
  • https://fb.me/e/16WPcZ8Ib
    афиша
  • Що: Історія однієї вулиці: Гоголя
  • Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
  • Коли: 31 серпня, 17:00 
  • https://fb.me/e/5Ehqe65Ge
    афиша
  • Що: Вільна розмова: вік живи – вік критично мисли
  • Де: Грецька, 1-а, Дія. Бізнес.
  • Коли: 31 серпня, 18:30
  • Реєструйся на подію за посиланням https://forms.gle/F3xFYQywE6JzUE7V8
  • https://fb.me/e/39jDHOUAk
    афиша
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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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