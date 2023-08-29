Безкоштовні творчі вечори, читання, виставка та клуб: афіша Одеси 29-31 серпня

Головні культурні події цього року у столиці України У цьому році жителі та гості Києва мають змогу відвідати безліч заходів для культурного відпочинку. У складний час дуже важливо для ментального здоров’я давати собі змогу відпочити та отримати приємні враження, емоційне розвантаження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ