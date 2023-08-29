Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные творческие вечера, чтения, выставка и клуб: афиша Одессы 29-31 августа

Бесплатные творческие вечера, чтения, выставка и клуб: афиша Одессы 29-31 августа

Провожаем вместе последние дни лета: учим украинский, ходим на открытие выставок, изучаем свой город.

  • Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”
  • Где: Филатова, 1-а, ОННБ
  • Когда: 29 августа, 11:00
  • https://fb.me/e/1eoGiTQsP
    афиша
  • Что: Чтения Франко
  • Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 29 августа, 15:30
  • https://fb.me/e/1fPbIwxv7 

афиша

  • Что: Открытие выставки «Одесса – город моей юности»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 29 августа, 16:00
  • https://fb.me/e/6yozPeqQW
    афиша     
  • Что: Творческий вечер Всемирного клуба юных одесситов
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 30 августа, 17:00
  • https://fb.me/e/3MhJGWUmI
    афиша     
  • Что: Книжныйй клуб Pro читай
  • Где: Королева, 46-а, областная библиотека
  • Когда: 31 августа, 15:00 
  • https://fb.me/e/2OcO87qS2
    афиша
  • Что: Изучаем язык
  • Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
  • Когда: 31 августа, 16:00 
  • https://fb.me/e/16WPcZ8Ib
    афиша
  • Что: История одной улицы: Гоголя
  • Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
  • Когда: 31 августа 17:00 
  • https://fb.me/e/5Ehqe65Ge
    афиша
  • Что: Свободный разговор: век живи — век критически мысли
  • Где: Греческая, 1-а, Дія. Бизнес.
  • Когда: 31 августа, 18:30
  • Регистрируйся на событие по ссылке https://forms.gle/F3xFYQywE6JzUE7V8
  • https://fb.me/e/39jDHOUAk
    афиша
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Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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