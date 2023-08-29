Бесплатные творческие вечера, чтения, выставка и клуб: афиша Одессы 29-31 августа

Провожаем вместе последние дни лета: учим украинский, ходим на открытие выставок, изучаем свой город.
- Что: Языковая литературная гостиная “Дивослово”
- Где: Филатова, 1-а, ОННБ
- Когда: 29 августа, 11:00
- https://fb.me/e/1eoGiTQsP
- Что: Чтения Франко
- Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 29 августа, 15:30
- https://fb.me/e/1fPbIwxv7
- Что: Открытие выставки «Одесса – город моей юности»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 29 августа, 16:00
- https://fb.me/e/6yozPeqQW
- Что: Творческий вечер Всемирного клуба юных одесситов
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 30 августа, 17:00
- https://fb.me/e/3MhJGWUmI
- Что: Книжныйй клуб Pro читай
- Где: Королева, 46-а, областная библиотека
- Когда: 31 августа, 15:00
- https://fb.me/e/2OcO87qS2
- Что: Изучаем язык
- Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
- Когда: 31 августа, 16:00
- https://fb.me/e/16WPcZ8Ib
- Что: История одной улицы: Гоголя
- Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
- Когда: 31 августа 17:00
- https://fb.me/e/5Ehqe65Ge
- Что: Свободный разговор: век живи — век критически мысли
- Где: Греческая, 1-а, Дія. Бизнес.
- Когда: 31 августа, 18:30
- Регистрируйся на событие по ссылке https://forms.gle/F3xFYQywE6JzUE7V8
- https://fb.me/e/39jDHOUAk