Активною буде не лише художня спільнота, а й музикальна – на нас чекає чотири концерти в Музичній та в Джазовій академіях та вечір романсу в бібліотеці Багрицького.

На серйозні теми будуть говорити в просторі “На часі”, в бібліотеці Грушевського та Музеї історії євреїв, а в новий культурний простір на Торговій, 32 вас запрошують на майстер клас до Дня закоханих.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.

Що: Виставка морських пейзажів

Де: Грецька, 20, Галерея Союзу художників

Коли: 11 лютого, 16:00



Що Відкриття виставки «Вилківські мандри»

Де: Європейська, 24, Галерея «Тонкі матерії»

Коли: 11 лютого, 17:00



Що: Зустріч підприємців

Де: Єврейська, 49, простір спільнот «На часі»

Коли: 12 лютого, 16:00

Реєстрація

Що: Концерт камерного ансамблю

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 12 лютого, 16:00



Що: ​​Джазова академія. Огляді історії біг-бендів

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 12 лютого, 17:00

Що: Майстер-клас: Любов – це дія!

Де: Торгова, 32

Коли: 12 лютого, 17:00

Що: Творчій проєкт Кокоріної Софії та Скліфософської Олександри

Де: Новосєльського, 63, Музична академія, Велика зала

Коли: 12 лютого, 18:00



Що: Вечір романсу

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 13 лютого, 15:00

Що: Лекція «Як російська пропаганда намагається “завоювати” Одесу»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 13 лютого, 15:00

Що: Лекція «Одеські євреї, що змінили світ»

Де: Ніженська, 66 , Музей історії євреїв

Коли: 13 лютого, 18:00

