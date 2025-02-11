Активною буде не лише художня спільнота, а й музикальна – на нас чекає чотири концерти в Музичній та в Джазовій академіях та вечір романсу в бібліотеці Багрицького.
На серйозні теми будуть говорити в просторі “На часі”, в бібліотеці Грушевського та Музеї історії євреїв, а в новий культурний простір на Торговій, 32 вас запрошують на майстер клас до Дня закоханих.
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Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися.
Що: Виставка морських пейзажів
Де: Грецька, 20, Галерея Союзу художників
Коли: 11 лютого, 16:00
Що Відкриття виставки «Вилківські мандри»
Де: Європейська, 24, Галерея «Тонкі матерії»
Коли: 11 лютого, 17:00
Що: Зустріч підприємців
Де: Єврейська, 49, простір спільнот «На часі»
Коли: 12 лютого, 16:00
Реєстрація
Що: Концерт камерного ансамблю
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 12 лютого, 16:00
Що: Джазова академія. Огляді історії біг-бендів
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 12 лютого, 17:00
Що: Майстер-клас: Любов – це дія!
Де: Торгова, 32
Коли: 12 лютого, 17:00
Що: Творчій проєкт Кокоріної Софії та Скліфософської Олександри
Де: Новосєльського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 12 лютого, 18:00
Що: Вечір романсу
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 13 лютого, 15:00
Що: Лекція «Як російська пропаганда намагається “завоювати” Одесу»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 лютого, 15:00
Що: Лекція «Одеські євреї, що змінили світ»
Де: Ніженська, 66 , Музей історії євреїв
Коли: 13 лютого, 18:00