Активным будет не только художественное сообщество, но и музыкальное — нас ждет четыре концерта в Музыкальной и в Джазовой академиях и вечер романса в библиотеке Багрицкого.
Выбор редакции: В Одесской филармонии спасают поврежденные обстрелом витражи (фото)
На серьезные темы будут говорить в пространстве «На часі», в библиотеке Грушевского и Музее истории евреев, а в новое культурное пространство на Торговой, 32 вас приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
Что: Выставка морских пейзажей
Где: Греческая, 20, Галерея Союза художников
Когда: 11 февраля, 16:00
Что: Открытие выставки «Вилковские путешествия»
Где: Европейская, 24, Галерея «Тонкие материи»
Когда: 11 февраля, 17:00
Что: Встреча предпринимателей
Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»
Когда: 12 февраля, 16:00
Регистрация
Что: Концерт камерного ансамбля
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 12 февраля, 16:00
Что: Джазовая академия. Обзоре истории биг-бэндов
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 февраля, 17:00
Что: Мастер-класс: Любовь – это действие!
Где: Торговая, 32
Когда: 12 февраля, 17:00
Что: Творческий проект Кокориной Софии и Склифософской Александры
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 12 февраля, 18:00
Что: Вечер романса
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 13 февраля, 15:00
Что: Лекция «Как российская пропаганда пытается «завоевать» Одессу»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 февраля, 15:00
Что: Лекция «Одесские евреи, изменившие мир»
Где: Неженская, 66 , Музей истории евреев
Когда: 13 февраля, 18:00