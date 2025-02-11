Активным будет не только художественное сообщество, но и музыкальное — нас ждет четыре концерта в Музыкальной и в Джазовой академиях и вечер романса в библиотеке Багрицкого.

На серьезные темы будут говорить в пространстве «На часі», в библиотеке Грушевского и Музее истории евреев, а в новое культурное пространство на Торговой, 32 вас приглашают на мастер-класс ко Дню влюбленных.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: Выставка морских пейзажей

Где: Греческая, 20, Галерея Союза художников

Когда: 11 февраля, 16:00



Что: Открытие выставки «Вилковские путешествия»

Где: Европейская, 24, Галерея «Тонкие материи»

Когда: 11 февраля, 17:00



Что: Встреча предпринимателей

Где: Еврейская, 49, пространство сообществ «Времени»

Когда: 12 февраля, 16:00

Регистрация



Что: Концерт камерного ансамбля

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 12 февраля, 16:00



Что: Джазовая академия. Обзоре истории биг-бэндов

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 12 февраля, 17:00



Что: Мастер-класс: Любовь – это действие!

Где: Торговая, 32

Когда: 12 февраля, 17:00



Что: Творческий проект Кокориной Софии и Склифософской Александры

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 12 февраля, 18:00



Что: Вечер романса

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 13 февраля, 15:00



Что: Лекция «Как российская пропаганда пытается «завоевать» Одессу»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 13 февраля, 15:00



Что: Лекция «Одесские евреи, изменившие мир»

Где: Неженская, 66 , Музей истории евреев

Когда: 13 февраля, 18:00





