В День дарения книг в Национальной библиотеке состоится большая библионочь тусовка для всех, кто любит книги и чтение. В этом году она будет посвящена Гарри Поттеру. В галерее библиотеки Багрицкого и в галерее Городского сада состоятся открытия выставок. Известный одесский музыкант Михаил Ксида приглашает отметить свой день рождения во Всемирный клуб одесситов.
В субботу в библиотеке Грушевского вас приглашают на лекцию посвященную японскому празднику девушек. Об интересной традиции расскажет Юлия Томашевская-Гарачук. В тот же день, на той же локации пройдет лекция о Камасутре. Если вас интересуют другие события — читайте внимательно наш обзор.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.
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Что: Выставка-продажа «Розовое настроение»
Где: Пассаж, 2 этаж
Когда: 14 – 15 февраля, 13:00-18:30
Что: Презентация книги Георгия Тарченко «На перекрестке радости и печали»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 14 февраля, 14:00
Что: Открытие выставки «Современный коллаж»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 14 февраля, 14:00
Что: Лекция «Сюрреазизм. Наука, философия, мистика»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 14 февраля, 16:00
Что: Большая Одесская Библионочь
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 14 февраля, 17:00
Что: Открытие выставки Сони Морозюк «Катарсис Любви»
Где: Городской сад, галерея «ArtOdessa»
Когда: 14 февраля, 17:00
Что: Михаил Ксида. Концерт ко Дню рождения
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 февраля, 18:00
Что: Встреча «Галопом по Европам»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 15 февраля, 12:00
Что: Лекция «Камасутра»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 15 февраля, 13:00
Что: Хина Мацури, Японский праздник девушек. Лекция Юлии Томашевской
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 15 февраля, 15:00
Что: Концерт ко Дню влюбленных «Любовь преодолевает препятствия, любовь обогащает сердца»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 февраля, 16:00
Что: ЭкоТворение: Вторая жизнь пластика
Где: Канатная, 6,
Когда:16 февраля, 12:00
Бесплатный вход за принесенное сырье для переработки или donation от 100 грн.
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