В День дарения книг в Национальной библиотеке состоится большая библионочь тусовка для всех, кто любит книги и чтение. В этом году она будет посвящена Гарри Поттеру. В галерее библиотеки Багрицкого и в галерее Городского сада состоятся открытия выставок. Известный одесский музыкант Михаил Ксида приглашает отметить свой день рождения во Всемирный клуб одесситов.

В субботу в библиотеке Грушевского вас приглашают на лекцию посвященную японскому празднику девушек. Об интересной традиции расскажет Юлия Томашевская-Гарачук. В тот же день, на той же локации пройдет лекция о Камасутре. Если вас интересуют другие события — читайте внимательно наш обзор.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться.

Что: Выставка-продажа «Розовое настроение»

Где: Пассаж, 2 этаж

Когда: 14 – 15 февраля, 13:00-18:30

Что: Презентация книги Георгия Тарченко «На перекрестке радости и печали»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Открытие выставки «Современный коллаж»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 14 февраля, 14:00

Что: Лекция «Сюрреазизм. Наука, философия, мистика»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 14 февраля, 16:00

Что: Большая Одесская Библионочь

Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека

Когда: 14 февраля, 17:00



Что: Открытие выставки Сони Морозюк «Катарсис Любви»

Где: Городской сад, галерея «ArtOdessa»

Когда: 14 февраля, 17:00



Что: Михаил Ксида. Концерт ко Дню рождения

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 февраля, 18:00

Что: Встреча «Галопом по Европам»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 15 февраля, 12:00

Что: Лекция «Камасутра»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 15 февраля, 13:00

Что: Хина Мацури, Японский праздник девушек. Лекция Юлии Томашевской

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 15 февраля, 15:00



Что: Концерт ко Дню влюбленных «Любовь преодолевает препятствия, любовь обогащает сердца»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 февраля, 16:00

Что: ЭкоТворение: Вторая жизнь пластика

Где: Канатная, 6,

Когда:16 февраля, 12:00

Бесплатный вход за принесенное сырье для переработки или donation от 100 грн.

Регистрация обязательна по ссылке

