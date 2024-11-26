Новини Одеси та Одеської області

Безкоштовні концерти, лекції и театр в Одесі: афіша 26-28 листопада

Безкоштовні концерти, лекції и театр в Одесі: афіша 26-28 листопада

Останні середа та четвер осені будуть надзвичайно насиченими різними культурологічними продіями. Буде лунати джаз, звучати вірші та проходити вернісажі. А ще буде багато історії та історій, які вам можливо будуть цікавими та корисними. 

Що: Лекція «Свобода в кіно»
Де: Онлайн
Коли: 26 листлопада, 19:30
https://skvot.io/uk/course/2598-svoboda-v-kino?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1uUPhOOXXlCEqjKtjeiGNP_8DDgQr-PMAGr6LUJPwpgRzLEJ3nauJt_X4_aem_QE8gTPieRXRqiDvymBb6lg
свобода в кіно

Що: Григорій Квітка-Основʼяненко: актуальність крізь віки 
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 27 листопада, 15:30
https://www.facebook.com/share/1BBeZLSmDg/
Квітка-Основ'яненко

Що: Артіст-толк «Ніхто не острів» 
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 27 листопада, 16:30
https://www.facebook.com/share/1XJpqmS1zC/
ніхто не острів

Що: Jam Session 
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 листопада, 17:00
https://www.facebook.com/share/1Gs32kFjf4/
Джем сейшен

Що: Голодомор крізь призму жіночих досвідів
Де: Онлайн
Коли: 27 листопада, 18:00
https://www.facebook.com/share/1BBBUBbmVA/
лекторій - Голодомор

Що: Ніхто не острів. Вернісаж
Де: Італійська, 19, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 27 листопада, 18:30
https://www.facebook.com/share/1XJpqmS1zC/
ніхто не острів

Що: Лекція Євгеніі Пономаренко о Євгенії Чикаленко
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 28 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/188Vepn2hX/
Євген Чикаленко

Що: Вивчаємо родовід
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 28 листопада, 18:00
https://www.facebook.com/share/1EpLjh43X3/
вивчаємо родовід

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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