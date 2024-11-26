Бесплатные концерты, лекции, театр в Одессе: афиша 26-28 ноября

Последние среда и четверг осени будут чрезвычайно насыщенными различными культурологическими событиями. Будет звучать джаз, стихи и проходить вернисажи. А ещё будет много истории и историй, которые вам, возможно, будут интересными и полезными.
Что: Лекция «Свобода в кино»
Где: Онлайн
Когда: 26 ноября, 19:30
https://skvot.io/uk/course/2598-svoboda-v-kino?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1uUPhOOXXlCEqjKtjeiGNP_8DDgQr-PMAGr6LUJPwpgRzLEJ3nauJt_X4_aem_QE8gTPieRXRqiDvymBb6lg
Что: Григорий Квитка-Основьяненко: актуальность сквозь века
Где: Троицкая, 49-51, библиотека Грушевского
Когда: 27 ноября, 15:30
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Что: Артист-толк «Никто не остров»
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 27 ноября, 16:30
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Что: Jam Session
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 ноября, 17:00
https://www.facebook.com/share/1Gs32kFjf4/
Что: Голодомор сквозь призму женских опытов
Где: Онлайн
Когда: 27 ноября, 18:00
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Что: Никто не остров. Вернисаж
Где: Итальянская, 19, Музей западного и восточного искусства
Когда: 27 ноября, 18:30
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Что: Лекция Евгении Пономаренко о Евгении Чикаленко
Где: Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого
Когда: 28 ноября, 16:00
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Что: Изучаем родословную
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 28 ноября, 18:00
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