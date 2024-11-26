Бесплатные концерты, лекции, театр в Одессе: афиша 26-28 ноября

Мировая премьера, музыка и смех: Топ-5 событий Одессы 22-24 ноября На этой неделе Одесса заряжает эмоциями! 22-23 ноября в UNION состоится грандиозное событие – мировая премьера концерта Memento Odesa, где музыка Одесского филармонического оркестра и мастерство немецкого музыканта Себастьяна Студницкого подарят вам магический вечер. ПОДРОБНЕЕ

Афиша Одессы 22-24 ноября: бесплатные спектакли, экскурсии, выставки Мы живем во время исторических событий. 10 лет Революции Достоинства, 20 лет Оранжевой революции, годовщины трагических событий столетней давности – Голодоморов разных лет… тысяча дней большой войны. Все эти события уже в учебниках истории, а мы – имена на страницах этих учебников. Именно людям и историческим событиям посвящено большинство выставок, концертов, дискуссий в эти выходные. И это не про развлечения. Это про выбор, который мы все делаем каждый день. Мы – предлагаем, а вы выбираете ваших людей и ваши события. ПОДРОБНЕЕ