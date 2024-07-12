Балетні гастролі та приємні зустрічі: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 12 -14 липня

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

13-14 липня, 10:00-20:00 – VERNISSAGE 2.0 Пассаж

Одеському Пасажу дуже пасують такі заходи, коли в його галереї збираються художники, музиканти, модельєри та безліч інших творчих людей. Саме тут вони зустрічаються, продають свої твори, їдять і п’ють щось смачненьке та запасаються новими ідеями. Обовʼязково загляньте сюди в один з вихідних.

13-14 липня, 8:00-19:00 – Фестиваль Затишок. Будинок вчених

Наш славетний Будинок вчених трохи відновлюється після важких поранень, які він отримав рік тому під час російської ракетної атаки. Саме тому активісти проводять різні заходи, направлені на відновлення його повноцінної роботи.

Два дня тут будуть насичені різноманітними мистецькими подіями – чайною церемонією, екскурсіями, майстер класами, концертами та творчими зустрічами.



13 -14 липня, 18:00 – Гастролі театру Раду Поклітару. Театр Музкомедії

Ці вихідні всі шанувальники сучасного балетного мистецтва можуть насолодитися балетними виставами у виконанні артистів театру Раду Поклітару. В Одесу привезуть спектаклі Вій (13 липня) та Маленький принц (14 липня). До речі вже багато років поспіль Раду Поклітару не зраджує собі і приїжджає з гастролями саме в ці дати.

14 липня, 15:00 – English meeting. Ботанічний сад. Нова територія

Ми вже знаємо, що наш Ботанічний сад поступово перетворюється на літний хаб, де проходять фестивалі, концерти, зустрічі. А організатори цієї події впевнені, що вивчати англійську серед квітучих гортензій та зелених дерев буде вдвічі приємніше. Саме тому запрошують всіх на навчання в сад цієї неділі.

14 липня, 18:00 – Лекція про депресію. Зелений театр. Парк Шевченка

Тим, кому зараз потрібна тиша, неспішні розмови: релакс та допомога знайшли своє місце – це Зелений театр в парку Шевченка. Саме там протягом всього літнього сезона проходять заходи, направлені на відновлення та пошуки балансу: йога, арт терапія, тихі зустрічі. Ця лекція – один з таких корисних заходів.

