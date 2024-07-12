Балетные гастроли и приятные встречи: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 12 -14 июля

Балетные гастроли и приятные встречи: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 12 -14 июля

Очень тяжелой была эта неделя и морально и физической. Предлагаем вам переключиться, отдохнуть и настроиться на следующую неделю. Мы не предлагаем вам посещение громких вечеринок и концертов. Среди десятка событий подобрали такие, где вы сможете отдохнуть душой в тишине тенистого Ботанического сада, красоте Дома Ученых и Пассажа, уюта Зеленого театра и прекрасных балетных спектаклях киевской балетной труппы под руководством Совета Поклитара.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

13-14 июля, 10:00-20:00VERNISSAGE 2.0 Пассаж

Одесскому Пассажу очень подходят такие мероприятия, когда в его галерее собираются художники, музыканты, модельеры и множество других творческих людей. Именно здесь они встречаются, продают свои произведения, едят и пьют что-нибудь вкусненькое и запасаются новыми идеями. Обязательно загляните сюда в один из выходных.
афиша13-14 июля, 8:00-19:00Фестиваль «Затишок». Дом учёных 

Наш знаменитый Дом учёных немного восстанавливается после тяжелых ранений, которые он получил год назад во время российской ракетной атаки. Именно поэтому активисты проводят разные мероприятия, направленные на возобновление его полноценной работы.

Два дня здесь будут насыщены разнообразными художественными событиями – чайной церемонией, экскурсиями, мастер-классами, концертами и творческими встречами.
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13 –14 июля, 18:00Гастроли театра Раду Поклитару. Театр Музкомедии

Эти выходные все поклонники современного балетного искусства могут насладиться балетными представлениями в исполнении артистов театра Раду Поклитару. В Одессу привезут спектакли Вий (13 июля) и Маленький принц (14 июля).

Кстати, уже много лет подряд Раду Поклитару не изменяет себе и приезжает с гастролями именно в эти даты.
афиша14 июля, 15:00English meeting. Ботанический сад. Новая территория 

Мы уже знаем, что наш Ботанический сад постепенно превращается в летний хаб, где проходят фестивали, концерты, встречи. А организаторы этого события уверены, что учить английский среди цветущих гортензий и зеленых деревьев будет вдвойне приятнее. Именно поэтому приглашают всех на обучение в сад в это воскресенье.
афиша14 июля, 18:00Лекция о депрессии. Зеленый театр. Парк Шевченко

Тем, кому сейчас нужна тишина, неспешные разговоры: релакс и помощь нашли свое место – это Зеленый театр в парке Шевченко. Там в течение всего летнего сезона проходят мероприятия, направленные на восстановление и поиски баланса: йога, арт терапия, тихие встречи. Эта лекция – одна из таких полезных мероприятий.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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