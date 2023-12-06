Алеї пам’яті відкрито у 19 селах Балтщини і в місті Балта

Алеї пам’яті відкрито у кожному селі Балтської громади, де є загиблі воїни.

В селах вони зайняли своє місце поруч з пам’ятниками героям Другої світової війни. А в місті Балта – на центральній площі міста. На алеях встановлено стели з портретами військових, які полягли на полях боїв з російськими окупантами.

– З рідними загиблих ми обговорювали світлини і надписи. На фото є інформація про загиблого і місце, де можна покласти квіти. Ми схиляємо голови перед усіма полеглими героями України. Під час війни загинуло 49 захисників – жителів Балтської громади, – розповідає начальник відділу розвитку культури та туризму Балтської міськради Анастасія Фокша.

На центральній площі Балти розміщено банери з портретами усіх полеглих воїнів, вихідців із Балтщини. На двадцяти кубах – інформація про 49 захисників, борців за свободу.

Вшановано кожного загиблого поіменно. Всім присвоєно звання Герой Балтської громади посмертно. Під час відкриття Алеї в Балті, 6 грудня, почесні відзнаки вручили рідним полеглих.

До кожного портрета вдячні балтяни поклали квіти і свічки.