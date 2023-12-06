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Алеї пам’яті відкрито у 19 селах Балтщини і в місті Балта

Алеї пам’яті відкрито у 19 селах Балтщини і в місті Балта

У Балтському краї відкрито Алеї пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі з російськими окупантами за волю і свободу України. Відкриття приурочено до Дня Збройних сил України.

Алеї пам’яті відкрито у кожному селі Балтської громади, де є загиблі воїни.

В селах вони зайняли своє місце поруч з пам’ятниками героям Другої світової війни. А в місті Балта – на центральній площі міста. На алеях встановлено стели з портретами військових, які полягли на полях боїв з російськими окупантами. 

– З рідними загиблих ми обговорювали світлини і надписи. На фото є інформація про загиблого і місце, де можна покласти квіти. Ми схиляємо голови перед усіма полеглими героями України. Під час війни загинуло 49 захисників – жителів Балтської громади, – розповідає начальник відділу розвитку культури та туризму Балтської міськради Анастасія Фокша.

АЛЕЯ пам'яті у Балті
АЛЕЯ пам'яті у Балті
АЛЕЯ пам'яті у Балті
АЛЕЯ пам'яті у Балті
АЛЕЯ ПАМ'ЯТІ ГОЛЬМА
АЛЕЯ ПАМ'ЯТІ СЕЛО ПЛОСКЕ
АЛЕЯ ПАМ'ЯТІ МИРОНИ

На центральній площі Балти розміщено банери з портретами усіх полеглих воїнів, вихідців із Балтщини. На двадцяти кубах – інформація про 49 захисників, борців за свободу.

Вшановано кожного загиблого поіменно. Всім присвоєно звання Герой Балтської громади посмертно. Під час відкриття Алеї в Балті, 6 грудня, почесні відзнаки вручили рідним полеглих.

До кожного портрета вдячні балтяни поклали квіти і свічки.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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