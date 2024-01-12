Афіша Одеси: топ-5 подій вихідних 13 – 14 січня

В нашій підбірці є все – оперна та новорічна класика, український рок та діджейський сет та концерт органної музики в якому також буде все від класики до року. І нехай вас не пугають морози – головне, що на душі у вас буде тепло та затишно!

13 січня, 16:00 – Новорічна гала-імпреза.Найкраще. Одеська опера

Якщо ви бажаєте зимового атмосферного настрою та яскравих емоцій, 13 січня завітайте до прекрасної Одеської опери. На вас очікують всесвітньо відома музика Різдва і новорічні хіти. Улюблена, відома класика зазвучить у святковий вечір особливо магічно та неперевершено. А ще – саундтреки з культових фільмів «Один вдома», «Пірати Карибського моря» та чимало іншого ви почуєте та відчуєте у цей вечір! У фіналі всі разом у супроводі оркестру ми заспіваємо улюблений багатьма поколінням «Happy New Year» з репертуару групи «АББА».

13 січня, 17:00 – DJ Moon SHOT. Palladium

Moon Shot – український діджей, артист та продюсер. Офіційний діджей світового фестивалю “Ultra Music Festival”. Резидент Ultra Europe. Резидент найтанцювальнішої радіостанції країни – KISS FM.

У нього завжди був інтерес до музики та прагнення подарувати людям емоції. А все почалося з того, що він почав робити свої вечірки для університету…





13 січня, 18:00 – Концерт Одеського філармонічного оркестру “Штраус: Вальси, полькі, марші” . Одеська філармонія

Вже ціле покоління зросло протягом багаторічної традиції, а цілі родини обʼєднав особливий сімейний звичай – відвідини концертів «Штраус: вальси, польки, марші». Цьогоріч концертна програма прозвучить 13, 15 та 17 січня о 18:00 у Великій філармонійній залі, аби усі бажаючі змогли відвідати це святкове дійство.

Виняткові музичні твори, виконані з особливим смаком, вишукано та стилістично вірно подарують незрівнянне тепло та піднесений настрій! За диригентським пультом незмінний ідейний натхненник, головний диригент та художній керівник оркестру, послідовник віденської та багатьох музичних традицій, маестро ХОБАРТ ЕРЛ.





13 січня, 19:00 – Щедрий вечір з гуртом “Мотор’Ролла”. Beerteka

Щедрий вечір, або продовжуємо святкувати Новий Рік, з відомим українським рок-гуртом з Хмельницького – “Мотор’Ролла”. Мотор’Ролла – культовий український гурт, відомий своїми рок-баладами їде запалити Одесу.

Для вас звучатимуть перевірені часом хіти: «8 колір», «Не дзвонила, не заходила», «Жар-птиця», «Лінія», «Колись» та інші композиції. Проведіть цей вечір в компанії легендарного гурту та якісної музики!

У програмі вечора: виступ гурту “Мотор’Ролла”, драйвовий ді-джей сет, презентація нових коктейлей, велкам дрінк від BEERKA





14 січня, 16:00 – Від бароко до року, Лютеранська Кірха

Долучайтесь до неймовірної музичної події – де силуети барокових шедеврів зливаються з енергією рок-хітів! Ви будете здивовані, як зовсім іншими, незвичними фарбами заграють знамениті “Palladio” Карла Дженкінса, “Токката і фуга” Баха, “В печері гірського короля” Гріга, “Щедрик” Леонтовича, органні переклади відомих бестселлерів з мюзіклів Веббера, “The Show Must Go On” Queen та багато іншого!

Орган – Заслужена діячка естрадного мистецтва України Олена Удрас

Ударні – Святослав Янчук