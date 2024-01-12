Афиша Одессы: топ-5 событий выходных 13 – 14 января

В нашей подборке есть все – оперная и новогодняя классика, украинский рок и диджейский сет и концерт органной музыки, в котором также будет все от классики до года. И пусть вас не пугают морозы – главное, что на душе у вас будет тепло и уютно!

13 января, 16:00 – Новогодняя гала-импреза. Лучшее. Одесская опера

Если вы хотите зимнего атмосферного настроения и ярких эмоций, 13 января посетите прекрасную Одесскую оперу. Вас ожидают всемирно известная музыка Рождества и новогодние хиты. Любимая, известная классика зазвучит в праздничный вечер особенно магически и неотразимо. А еще – саундтреки из культовых фильмов «Один дома», «Пираты Карибского моря» и многое другое вы услышите и почувствуете в этот вечер! В финале все вместе в сопровождении оркестра мы споем любимый многими поколением «Happy New Year» из репертуара группы «АББА».

13 января, 17:00 – DJ Moon SHOT. Palladium

Moon Shot – украинский диджей, артист и продюсер. Официальный диджей мирового фестиваля «Ultra Music Festival». Резидент Ultra Europe. Резидент самой танцевальной радиостанции страны – KISS FM.

У него всегда был интерес к музыке и стремление подарить людям эмоции. А все началось с того, что он начал делать свои вечеринки для университета.

13 января, 18:00 – Концерт Одесского филармонического оркестра «Штраус: Вальсы, польки, марши». Одесская филармония

Уже целое поколение выросло в течение многолетней традиции, а целые семьи объединил особый семейный обычай – посещение концертов Штраус: вальсы, польки, марши. В этом году концертная программа прозвучит 13, 15 и 17 января в 18.00 в Большом филармоническом зале, чтобы все желающие смогли посетить это праздничное действо.

Исключительные музыкальные произведения, исполненные с особым вкусом, изысканно и стилистически верно подарят несравненное тепло и приподнятое настроение! За дирижерским пультом неизменный идейный вдохновитель, главный дирижер и художественный руководитель оркестра, последователь венской и многих музыкальных традиций, маэстро ХОБАРТ ЭРЛ.

13 января, 19:00 — Щедрый вечер с группой «Мотор’Ролла». Beerteka

Щедрый вечер, или продолжаем праздновать Новый Год, с известной украинской рок-группой из Хмельницкого — «Мотор’Ролла». Мотор’Ролла – культовая украинская группа, известная своими рок-балладами едет зажечь Одессу.

Для вас будут звучать проверенные временем хиты: 8 цвет, Не звонила, не заходила, Жар-птица, Линия, Когда-то и другие композиции. Проведите этот вечер в компании легендарной группы и качественной музыки!

В программе вечера: выступление группы «Мотор’Ролла», драйвовый ди-джей сет, презентация новых коктейлей, велкам дринк от BEERKA

14 января, 16:00 — От барокко к году, Лютеранская Кирха

Приобщайтесь к невероятному музыкальному событию – где силуэты барочных шедевров сливаются с энергией рок-хитов! Вы будете удивлены, как совсем другими, необычными красками заиграют знаменитые «Palladio» Карла Дженкинса, «Токката и фуга» Баха, «В пещере горного короля» Грига, «Щедрик» Леонтовича, органные переводы известных бестселлеров из мюзиклов Уэббера, » Go On» Queen и многое другое!

Орган — Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины Елена Удрас

Ударные — Святослав Янчук