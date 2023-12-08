Афиша Одессы на 8-10 декабря 2023 года: горожан ждут много бесплатных концертов и познавательных встреч

Также в пятницу и субботу вы сможете посетить две краеведческие лекции. Не упустите. Но главное, верьте в то, что свет победит тьму, как бы пасмурно ни было вокруг и не забывайте о наших защитниках, которые сейчас, в любую погоду, защищают нашу землю и нас с вами.

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 декабря, 13:30

Что: Концерт студентов – аспирантов Одесской музыкальной академии

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 8 декабря, 14:00

Что: Николай Хвылевой: революционный романтик

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 8 декабря, 15:00

Что: Зажигание ханукальной свечи

Где: Приморский бульвар, возле Дюка

Когда: 8-9 декабря, 16:00

Что: Разговорный украинский клуб

Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub

Когда: 8 декабря, 16:30

Что: America movie night

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 8 декабря, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/MbdPRkQcqNyyEtny9

Что: Концерт класса трубы Боруха И.М.

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 8 декабря, 19:00

Что: Презентация книги “Мариупольский дневник Анжелы Билодид»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 9 декабря, 14:00

Что: Андреевские вечерницы

Где: Королева, 46, Областная библиотека для юношества

Когда: 9 декабря, 15:00

Что: Лекция Александра Бабича «Пережить оккупацию»

Где: Пастера, 13, ОННБ

Когда: 9 декабря, 15:30

Что: Концерт «В мире камерной музыки»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 9 декабря, 16:00

Что: Презентация книги Александра Закерничного «Записки добровольца»

Где: Троицкая, 43, Культурный центр Union

Когда: 9 декабря, 17:00

Что: Концерт «Голоса волшебного красота»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 10 декабря, 14:00

Вход за свободный донат

Что: Торжественное зажигание Большой городской Ханукии

Где: Приморский бульвар, возле Дюка

Когда: 10 декабря, 15:30