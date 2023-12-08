Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 8-10 декабря 2023 года: горожан ждут много бесплатных концертов и познавательных встреч

Афиша Одессы на 8-10 декабря 2023 года: горожан ждут много бесплатных концертов и познавательных встреч

Ужух, и десять дней декабря прошло. А значит нас ждут второй адвент и праздничное зажигание Большой городской Ханукии. А еще следующие выходные вы можете погрузиться в звуки классической музыки – студенты знаменитой Музыкальной академии будут выступать на разных площадках города.

Также в пятницу и субботу вы сможете посетить две краеведческие лекции. Не упустите. Но главное, верьте в то, что свет победит тьму, как бы пасмурно ни было вокруг и не забывайте о наших защитниках, которые сейчас, в любую погоду, защищают нашу землю и нас с вами.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 декабря, 13:30

Что: Концерт студентов – аспирантов Одесской музыкальной академии
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 8 декабря, 14:00

Что: Николай Хвылевой: революционный романтик
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 8 декабря, 15:00

Что: Зажигание ханукальной свечи
Где: Приморский бульвар, возле Дюка
Когда: 8-9 декабря, 16:00

Что: Разговорный украинский клуб
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub
Когда: 8 декабря, 16:30

Что: America movie night
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 8 декабря, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/MbdPRkQcqNyyEtny9

Что: Концерт класса трубы Боруха И.М.
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 8 декабря, 19:00

Что: Презентация книги “Мариупольский дневник Анжелы Билодид»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 декабря, 14:00

Что: Андреевские вечерницы
Где: Королева, 46, Областная библиотека для юношества
Когда: 9 декабря, 15:00

Что: Лекция Александра Бабича «Пережить оккупацию»
Где: Пастера, 13, ОННБ
Когда: 9 декабря, 15:30

Что: Концерт «В мире камерной музыки»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 9 декабря, 16:00

Что: Презентация книги Александра Закерничного «Записки добровольца»
Где: Троицкая, 43, Культурный центр Union
Когда: 9 декабря, 17:00

Что: Концерт «Голоса волшебного красота»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 10 декабря, 14:00
Вход за свободный донат

Что: Торжественное зажигание Большой городской Ханукии
Где: Приморский бульвар, возле Дюка
Когда: 10 декабря, 15:30

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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