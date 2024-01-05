Афіша Одеси на 5-7 січня 2024 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Саме тому і ми продовжуємо працювати для вас, готуємо два рази на тиждень афішу безкоштовних подій, щоб якнайбомна більше людей змогли їх відвідати. Діліться цією інформацію із друзями, нехай і вони долучаються до різнобарвного культурного життя міста.

Що: Різдвяні традиції народів Піренейського півострова

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 5 січня, 10:15

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 5 січня, 13:30

Що: Новорічна шопеніана

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 5 січня, 15:00

Що: Виставка “Кращий твір року”

Де: Торгова,2, Виставкова зала ОООНСХУ

Коли: 5 січня, 16:00

Що: “Історії старої Аркадії”.Презентація книги Дмитра Жданова

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 6 січня, 15:00

Що: Відкриття виставки Міті Фєнечкіна

Де: Троїцька, 43, культурний центр Уніон

Коли: 6 січня, 17:00

Що: Майстер клас для дітей “Різдвяна зірка своїми руками”

Де: Люстдорфська дор. 55а, кафе Vesna

Коли: 6 січня, 18:00

Що: Екскурсія в музей електротранспорту

Де: Олексіївська площа, трамвайне депо

Коли: 7 січня, 12:00

Запис за телефоном 050-399-42-11