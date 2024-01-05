Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 5-7 січня 2024 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Афіша Одеси на 5-7 січня 2024 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Ну ось, календар підійшов до перших вихідних нового року. Ми живемо, працюємо, допомагаємо, відпочиваємо. Ми тримаємось! І триматимемося й надалі. Саме тому ми плануємо наше життя далі, ходимо на виставки, концерти та зустрічі. Читаємо книги та вчимо мови.

Саме тому і ми продовжуємо працювати для вас, готуємо два рази на тиждень афішу безкоштовних подій, щоб якнайбомна більше людей змогли їх відвідати. Діліться цією інформацію із друзями, нехай і вони долучаються до різнобарвного культурного життя міста. 

Що: Різдвяні традиції народів Піренейського півострова
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 5 січня, 10:15

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 січня, 13:30

Що: Новорічна шопеніана
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 5 січня, 15:00

Що: Виставка “Кращий твір року”
Де: Торгова,2, Виставкова зала ОООНСХУ
Коли: 5 січня, 16:00 

Що: “Історії старої Аркадії”.Презентація книги Дмитра Жданова
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 січня, 15:00

Що: Відкриття виставки Міті Фєнечкіна
Де: Троїцька, 43, культурний центр Уніон
Коли: 6 січня, 17:00

Що: Майстер клас для дітей “Різдвяна зірка своїми руками”
Де: Люстдорфська дор. 55а, кафе Vesna
Коли: 6 січня, 18:00  

Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, трамвайне депо
Коли: 7 січня, 12:00
Запис за телефоном 050-399-42-11 

 

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