Афіша Одеси на 5-7 січня 2024 року: одеситів запрошують на безкоштовні концерти та виставки

Ну ось, календар підійшов до перших вихідних нового року. Ми живемо, працюємо, допомагаємо, відпочиваємо. Ми тримаємось! І триматимемося й надалі. Саме тому ми плануємо наше життя далі, ходимо на виставки, концерти та зустрічі. Читаємо книги та вчимо мови.
Саме тому і ми продовжуємо працювати для вас, готуємо два рази на тиждень афішу безкоштовних подій, щоб якнайбомна більше людей змогли їх відвідати. Діліться цією інформацію із друзями, нехай і вони долучаються до різнобарвного культурного життя міста.
Що: Різдвяні традиції народів Піренейського півострова
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 5 січня, 10:15
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 5 січня, 13:30
Що: Новорічна шопеніана
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 5 січня, 15:00
Що: Виставка “Кращий твір року”
Де: Торгова,2, Виставкова зала ОООНСХУ
Коли: 5 січня, 16:00
Що: “Історії старої Аркадії”.Презентація книги Дмитра Жданова
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 січня, 15:00
Що: Відкриття виставки Міті Фєнечкіна
Де: Троїцька, 43, культурний центр Уніон
Коли: 6 січня, 17:00
Що: Майстер клас для дітей “Різдвяна зірка своїми руками”
Де: Люстдорфська дор. 55а, кафе Vesna
Коли: 6 січня, 18:00
Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, трамвайне депо
Коли: 7 січня, 12:00
Запис за телефоном 050-399-42-11