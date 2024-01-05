Афиша Одессы на 5-7 января 2024 года: одесситов приглашают на бесплатные концерты и выставки

Именно поэтому и мы продолжаем работать для вас, готовим два раза в неделю афишу бесплатных событий, чтобы как можно больше людей смогли их посетить. Делитесь этой информацией с друзьями, пусть и они приобщаются к разноцветной культурной жизни города.

Что: Рождественские традиции народов Пиренейского полуострова

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 5 января, 10:15

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 5 января, 13:30

Что: Новогодняя шопениана

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 5 января, 15:00

Что: Выставка «Лучшее произведение года»

Где: Торговый,2, Выставочный зал ОООНСХУ

Когда: 5 января, 16:00

Что: «Истории старой Аркадии». Презентация книги Дмитрия Жданова

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 6 января, 15:00

Что: Открытие выставки Мити Фенечкина

Где: Троицкая, 43, культурный центр Унион

Когда: 6 января, 17:00

Что: Мастер класс для детей «Рождественская звезда своими руками»

Где: Люстдорфская взр. 55а, кафе Vesna

Когда: 6 января, 18:00

Что: Экскурсия в музей электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, трамвайное депо

Когда: 7 января, 12:00

Запись по телефону: 050-399-42-11