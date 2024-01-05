Афиша Одессы на 5-7 января 2024 года: одесситов приглашают на бесплатные концерты и выставки

Ну вот, календарь подошел к первым выходным нового года. Мы живем, работаем, помогаем, отдыхаем. Мы держимся! И будем держаться и дальше. Именно поэтому мы планируем нашу жизнь дальше, ходим на выставки, концерты и встречи. Читаем книги и учим языки.
Именно поэтому и мы продолжаем работать для вас, готовим два раза в неделю афишу бесплатных событий, чтобы как можно больше людей смогли их посетить. Делитесь этой информацией с друзьями, пусть и они приобщаются к разноцветной культурной жизни города.
Что: Рождественские традиции народов Пиренейского полуострова
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 5 января, 10:15
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 5 января, 13:30
Что: Новогодняя шопениана
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 5 января, 15:00
Что: Выставка «Лучшее произведение года»
Где: Торговый,2, Выставочный зал ОООНСХУ
Когда: 5 января, 16:00
Что: «Истории старой Аркадии». Презентация книги Дмитрия Жданова
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 января, 15:00
Что: Открытие выставки Мити Фенечкина
Где: Троицкая, 43, культурный центр Унион
Когда: 6 января, 17:00
Что: Мастер класс для детей «Рождественская звезда своими руками»
Где: Люстдорфская взр. 55а, кафе Vesna
Когда: 6 января, 18:00
Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, трамвайное депо
Когда: 7 января, 12:00
Запись по телефону: 050-399-42-11