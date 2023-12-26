Афіша Одеси на 26-28 грудня 2028 року: рік, що минає, порадує різдвяними концертами та цікавими зустрічами

Саме тому і ми продовжуємо працювати для вас, готуємо два рази на тиждень афішу безкоштовних подій, щоб якнайбомна більше людей змогли їх відвідати. Діліться цією інформацію із друзями, нехай і вони долучаються до різнобарвного культурного життя міста.

Що: Велики різдвяний ярмарок

Де: Кірха

Коли: 26-28 грудня

Що: Урочисте закриття виставки Володимира Кудлача “Візії= Естетизм”

Де: Катеринінська, 67, Арт-простір

Коли: 26 грудня, 14:00

Що: Відкриття виставки Різдвяних іграшок

Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та Східного мистецтва

Коли: 26 грудня, 15:00

Що: Велетень скрути. До 140 річчя Михайла Жука

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 26 грудня, 15:00

Що: Різдвяний концерт класу ударних інструментів

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 26 грудня, 16:00

Що: Концерт “Різдвяна мозаїка”

Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала

Коли: 26 грудня, 17:00

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ

Коли: 27 грудня, 11:00

Що: Відкриття виставки творів студентів “Моє місто”

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 27 грудня, 14:00

Що: Творчий вечір Світлани Прищепи

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 27 грудня, 14:00

Що: Мистецький вечір “Свтілокола”

Де: Грецька, 1-а, American House Odesa

Коли: 27 грудня, 19:00

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/hDewVr8jYcu4VPtG8

Що: Зустріч з проф. Зеєвом Ханіним – “Воєнна” алія та війна в Ізраїлі.

Де: Онлайн

Коли: 27 грудня, 20:00

Що: “Симоненківські читання”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 28 грудня, 15:00

Що: Презентація поетичної збірки “Старі речі”

Де: Князівський провулок, 33, кафе “Варня Свята”

Коли: 28 грудня, 18:00

Що: American Movie Nigyr

Де: Грецька, 1-а, American House Odesa

Коли: 28 грудня, 18:30

Реєстрація: https://forms.gle/u3FhqLc2Z3E6qDF69