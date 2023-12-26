Афіша Одеси на 26-28 грудня 2028 року: рік, що минає, порадує різдвяними концертами та цікавими зустрічами

Ну ось, календар добіг останнього тижня цього непростого року. Ми живемо, працюємо, допомагаємо, відпочиваємо. Ми тримаємось! І будемо триматися й далі. Саме тому, ми плануємо наше життя далі, ходимо на виставки, концерти та зустрічі. Читаємо книги та вчимо мови.
Саме тому і ми продовжуємо працювати для вас, готуємо два рази на тиждень афішу безкоштовних подій, щоб якнайбомна більше людей змогли їх відвідати. Діліться цією інформацію із друзями, нехай і вони долучаються до різнобарвного культурного життя міста.
Що: Велики різдвяний ярмарок
Де: Кірха
Коли: 26-28 грудня
Що: Урочисте закриття виставки Володимира Кудлача “Візії= Естетизм”
Де: Катеринінська, 67, Арт-простір
Коли: 26 грудня, 14:00
Що: Відкриття виставки Різдвяних іграшок
Де: Пушкінська, 9, Музей Західного та Східного мистецтва
Коли: 26 грудня, 15:00
Що: Велетень скрути. До 140 річчя Михайла Жука
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 26 грудня, 15:00
Що: Різдвяний концерт класу ударних інструментів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 26 грудня, 16:00
Що: Концерт “Різдвяна мозаїка”
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 26 грудня, 17:00
Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 27 грудня, 11:00
Що: Відкриття виставки творів студентів “Моє місто”
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 27 грудня, 14:00
Що: Творчий вечір Світлани Прищепи
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 27 грудня, 14:00
Що: Мистецький вечір “Свтілокола”
Де: Грецька, 1-а, American House Odesa
Коли: 27 грудня, 19:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/hDewVr8jYcu4VPtG8
Що: Зустріч з проф. Зеєвом Ханіним – “Воєнна” алія та війна в Ізраїлі.
Де: Онлайн
Коли: 27 грудня, 20:00
Що: “Симоненківські читання”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 28 грудня, 15:00
Що: Презентація поетичної збірки “Старі речі”
Де: Князівський провулок, 33, кафе “Варня Свята”
Коли: 28 грудня, 18:00
Що: American Movie Nigyr
Де: Грецька, 1-а, American House Odesa
Коли: 28 грудня, 18:30
Реєстрація: https://forms.gle/u3FhqLc2Z3E6qDF69