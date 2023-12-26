Афиша Одессы на 26-28 декабря 2028 года: уходящий год порадует рождественскимиконцертами и интересными встречами

Ну вот, календарь подошел последней неделе этого непростого года. Мы живем, работаем, помогаем, отдыхаем. Мы держимся! И будем держаться и дальше. Именно поэтому мы планируем нашу жизнь дальше, ходим на выставки, концерты и встречи. Читаем книги и учим языки.
Именно поэтому и мы продолжаем работать для вас, готовим два раза в неделю афишу бесплатных событий, чтобы как можно больше людей смогли их посетить. Делитесь этой информацией с друзьями, пусть и они приобщаются к разноцветной культурной жизни города.
Что: Большая рождественская ярмарка
Где: Кирха
Когда: 26-28 декабря
Что: Торжественное закрытие выставки Владимира Кудлача «Визии = Эстетизм»
Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство
Когда: 26 декабря, 14:00
Что: Открытие выставки Рождественских игрушек
Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и Восточного искусства
Когда: 26 декабря, 15:00
Что: Великан затрудни. К 140-летию Михаила Жука
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 26 декабря, 15:00
Что: Рождественский концерт класса ударных инструментов
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 26 декабря, 16:00
Что: Концерт «Рождественская мозаика»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 26 декабря, 17:00
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ
Когда: 27 декабря, 11:00
Что: Открытие выставки произведений студентов «Мой город»
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 27 декабря, 14:00
Что: Творческий вечер Светланы Прищепы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 декабря, 14:00
Что: Художественный вечер «Светокола»
Где: Греческая, 1-я, American House Odesa
Когда: 27 декабря, 19:00
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/hDewVr8jYcu4VPtG8
Что: Встреча с проф. Зеевым Ханиным – «Военная» аллея и война в Израиле.
Где: Онлайн
Когда: 27 декабря, 20:00
Что: «Симоненковские чтения»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 28 декабря, 15:00
Что: Презентация поэтического сборника «Старые вещи»
Где: Княжеский переулок, 33, кафе «Варня Свята»
Когда: 28 декабря, 18:00
Что: American Movie Nigyr
Где: Греческая, 1-я, American House Odesa
Когда: 28 декабря, 18:30
Регистрация: https://forms.gle/u3FhqLc2Z3E6qDF69