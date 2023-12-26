Афиша Одессы на 26-28 декабря 2028 года: уходящий год порадует рождественскимиконцертами и интересными встречами

Именно поэтому и мы продолжаем работать для вас, готовим два раза в неделю афишу бесплатных событий, чтобы как можно больше людей смогли их посетить. Делитесь этой информацией с друзьями, пусть и они приобщаются к разноцветной культурной жизни города.

Что: Большая рождественская ярмарка

Где: Кирха

Когда: 26-28 декабря

Что: Торжественное закрытие выставки Владимира Кудлача «Визии = Эстетизм»

Где: Екатерининская, 67, Арт-пространство

Когда: 26 декабря, 14:00

Что: Открытие выставки Рождественских игрушек

Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и Восточного искусства

Когда: 26 декабря, 15:00

Что: Великан затрудни. К 140-летию Михаила Жука

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 26 декабря, 15:00

Что: Рождественский концерт класса ударных инструментов

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 26 декабря, 16:00

Что: Концерт «Рождественская мозаика»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 26 декабря, 17:00

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал ОННБ

Когда: 27 декабря, 11:00

Что: Открытие выставки произведений студентов «Мой город»

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 27 декабря, 14:00

Что: Творческий вечер Светланы Прищепы

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 27 декабря, 14:00

Что: Художественный вечер «Светокола»

Где: Греческая, 1-я, American House Odesa

Когда: 27 декабря, 19:00

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/hDewVr8jYcu4VPtG8

Что: Встреча с проф. Зеевым Ханиным – «Военная» аллея и война в Израиле.

Где: Онлайн

Когда: 27 декабря, 20:00

Что: «Симоненковские чтения»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 28 декабря, 15:00

Что: Презентация поэтического сборника «Старые вещи»

Где: Княжеский переулок, 33, кафе «Варня Свята»

Когда: 28 декабря, 18:00

Что: American Movie Nigyr

Где: Греческая, 1-я, American House Odesa

Когда: 28 декабря, 18:30

Регистрация: https://forms.gle/u3FhqLc2Z3E6qDF69