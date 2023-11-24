Афіша Одеси на 24-26 листопада 2023 року: безкоштовно можна відвідати виставки та хокей

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято було встановлено на честь двох доленосних подій: Помаранчевої революції 2004 року та революції Гідності 2013-го. 21 листопада вшановують людей, які відстоювали у ті часи демократичні цінності, свободу вибору та право українців на національні інтереси. Чому ці революції дійсно важливі для України, і що могло б бути, якби вони не сталися? Про це ми поговорили з істориком, філософом, учасницею тих подій та юною студенткою.

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