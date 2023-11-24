Афіша Одеси на 24-26 листопада 2023 року: безкоштовно можна відвідати виставки та хокей

Цими вихідними небагато подій. В основному вони присвячені жахливій трагедії – Дню пам’яті жертв Голодомору. 25 листопада, о 16:00 жителів Одеси та області закликають взяти участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та поставити на підвіконня запалену свічку в пам’ять про мільйони невинно убієнних жертв більшовицького тоталітарного режиму, які загинули голодною смертю.
Що: Український розмовний клуб
Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub
Коли: 24 листопада, 16:30
Що: Виставка – реквієм до Дня пам’яті Голодомору
Де: Пушкінська, 18, Училище морського туристичного сервісу
Коли: 25 листопада, 12:00
Що: Відкриття виставки одеських художників “Paradise Lost”.
Де: Пушкінська, 9, Одеський музей західного та східного мистецтва
Коли: 25 листопада, 15:00
Що: Чемпіонат України з жіночого хоке
Де: Палац Спорту
Коли: 25 листопада, 18:00
26 листопада, 9:00
Що: Вечір «Запалімо пам`яті свічу»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 26 листопада, 15:00