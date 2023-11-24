Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 24-26 листопада 2023 року: безкоштовно можна відвідати виставки та хокей

Афіша Одеси на 24-26 листопада 2023 року: безкоштовно можна відвідати виставки та хокей

Цими вихідними небагато подій. В основному вони присвячені жахливій трагедії – Дню пам’яті жертв Голодомору. 25 листопада, о 16:00 жителів Одеси та області закликають взяти участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та поставити на підвіконня запалену свічку в пам’ять про мільйони невинно убієнних жертв більшовицького тоталітарного режиму, які загинули голодною смертю.

Що: Український розмовний клуб
Де: Старопортофранківська, 26, Veterans Hub
Коли: 24 листопада, 16:30

Що: Виставка – реквієм до Дня пам’яті Голодомору
Де: Пушкінська, 18, Училище морського туристичного сервісу
Коли: 25 листопада, 12:00

Що: Відкриття виставки одеських художників “Paradise Lost”.
Де: Пушкінська, 9, Одеський музей західного та східного мистецтва
Коли: 25 листопада, 15:00

Що: Чемпіонат України з жіночого хоке
Де: Палац Спорту
Коли: 25 листопада, 18:00
26 листопада, 9:00 

Що: Вечір «Запалімо пам`яті свічу»
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 26 листопада, 15:00

 

 

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати