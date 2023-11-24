Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 24-26 ноября 2023 года: бесплатно можно посетить выставки и хоккей

Афиша Одессы на 24-26 ноября 2023 года: бесплатно можно посетить выставки и хоккей

В эти выходные немного событий. В основном они посвящены ужасной трагедии – Дню памяти жертв Голодомора. 25 ноября, в 16:00 жителей Одессы и области призывают принять участие в общенациональной минуте молчания и поставить на подоконник зажженную свечу в память о миллионах невинно убиенных жертв большевистского тоталитарного режима, погибших голодной смертью.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans Hub
Когда: 24 ноября, 16:30

Что: Выставка – реквием ко Дню памяти Голодомора
Где: Пушкинская, 18, Училище морского туристического сервиса
Когда: 25 ноября, 12:00

 

Что: Открытие выставки одесских художников «Paradise Lost».
Где: Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства
Когда: 25 ноября, 15:00

Что: Чемпионат Украины по женскому хоккею
Где: Дворец Спорта
Когда: 25 ноября, 18:00
26 ноября, 9:00

Что: Вечер «Зажжем памяти свечу»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 26 ноября, 15:00

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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