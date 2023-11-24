Афиша Одессы на 24-26 ноября 2023 года: бесплатно можно посетить выставки и хоккей

На днях в Кодымской громаде Одесской области ликвидировали свалку с химическими отходами, которые уже несколько десятилетий хранятся и отравляют окружающую среду. Ядовитый мусор привезут в Одессу для утилизации.

«Укрзализныця» представила новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск прямого маршрута из Одессы в Запорожье, а также улучшение графика движение поезда до западной границы в Перемышль.

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник был установлен в честь двух судьбоносных событий: Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-го. 21 ноября чествуют людей, которые отстаивали демократические ценности, свободу выбора и право украинцев на национальные интересы. Почему эти революции действительно важны для нашей страны и что было бы, если б они не произошли? Об этом мы поговорили с историком, философом, участницей тех событий и юной студенткой.

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