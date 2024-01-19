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Куди піти в Одесі 20–21 січня: топ-5 культурних подій вихідних

Куди піти в Одесі 20–21 січня: топ-5 культурних подій вихідних

Одеські театри та концертні зали завершили новорічні програми, тому й з афіш зникли новорічні ялинки та яскраві вогники. Але це не означає, що тепер немає де шукати гарний настрій. Кожний знайде своє: від класичної музики до стендапу. Розкажіть нам потім, як пройшли ваші вихідні.

19 січня, 19:00 – «Black Sea Orchestra». Культурний центр Union. 

«Українські фрески» – це особлива програма. Ви почуєте прекрасні зразки українського романсу, а також скрипковий репертуар, що охоплює період від 19-го століття до наших днів.

Прозвучать твори таких видатних українських авторів як М. Вербицький, Л. Колодуб, М. Скорик, М. Леонтович та інших геніальних композиторів, чий внесок у світову музичну спадщину неоціненний.

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20 січня, 12:00 – Служниця пані. Одеська опера 

Іскрометний гумор, харизматичні персонажі, вишуканий інтер’єр театрального фоє, простий сюжет і музика, що просякнута яскравим світлом творчості італійського композитора Джовані Перголезі, усе це – в опері “Служниця пані”. Приваблива та розумна служниця Серпіна ладна на будь-які хитрощі, аби завоювати серце її капризного господаря Уберто. Яку стратегію із завоювання серця Уберто обере Серпіна та хто стане її помічником? 

20 січня, 18:00 – «На початку і наприкінці часів або Сталкери». Театр малих комедій 

Забуті, нікому непотрібні, живуть собі десь у покинутому чорнобильському селі чудернацька баба Пріся, хвороблива мати і придуркуватий син. Вони живуть там, звідки інші тікають якомога далі. І як інші — вони вміють сміятися жартувати та сприймати своє життя таким, як воно є. Навіть якщо для інших таке життя здається смертельно небезпечним. 


20 січня, 19:00 –  Стендап Вирій у театрі з Сергієм Чирковим 

Сергій Чирков:резидент «Підпільного стендапу», учасник Youtube-шоу «Ебаут», сценарист і співведучий проекту «Телебачення Торонто», один з хедлайнерів стендап-фестивалю “Вирій 2023” в Одесі.

Стендап у театрі — чарівний досвід для глядачів.І для тих, хто часто відвідує різноманітні стендапи (через ці оксамитові завіси все стає ще цікавішим) І для тих, хто хоче прийти вперше на стендап і потім сказати усім «Дарма не пішли зі мною».

Після концерту проходить аукціон і збір коштів на ЗСУ.

Виступають:Сергій Чирков (@serhiichyrcov), Кирило Осадчий (@vologa_pidloga), Іван Голованенко (@holovanenko_), Даня Ряжанка (@superotruta),Iван Дюбо (@dyubo_ivan). 


21 січня, 16:00 – Чуваки не святкують або Ukrainian 

Вистава насправді неймовірна. Вона – динамічна і при цьому щемлива, трагічна, але місцями – ну дуже комічна. І викликає таку ж розмаїту палітру емоцій у захопленого глядача, якого вже з перших хвилин ні в чому переконувати не треба: такими щирими та зрозумілими є образи героїв.

Перед вами промайне життя українця з Конотопа, який розкриває на сцені всі найважливіші моменти своєї особистої історії. А ще «Чуваки…» – це про війну і наше буття До. І про те, що ви мрієте почути й побачити іще з 2014-го… Лірична та емоційна розповідь під гітару нікого не залишить байдужим. 

Ролі виконують Олександр Самусенко та Дмитро Усов.

Режисер – Максим Голенко. 

 

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